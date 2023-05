Llonch: "Los museos son las principales vías de adquisición patrimonial"

Este 25 de mayo, en la Sala Mayor General San Martín del Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez”, dependiente del Ministerio de Cultura, se llevó adelante el acto de premiación del 100º Salón Anual Nacional de Santa Fe y del 6° Certamen Padeletti - Estímulo a la investigación.

El centenario evento estuvo presidido por el titular de la cartera de Cultura, Jorge Llonch, acompañado por la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; la directora del organismo, Analía Solomonoff; y demás autoridades provinciales, municipales, universitarias, legislativas, miembros de los jurados, de instituciones privadas, la propia comunidad de artistas y los y las trabajadores del museo.

En la oportunidad, Llonch manifestó que “es una alegría reencontrarnos en este lugar y por esta ocasión tan grata, valiosa y esperada”. Luego, recordó que “el primer Salón Anual Nacional de Santa Fe se llevó a cabo en oportunidad de la inauguración de este museo y desde entonces, año tras año, convoca a la comunidad artística de Argentina y extranjeros que residen en el país”.

El funcionario continuó explicando que “la exhibición está conformada por 25 obras y proyectos de diversas escenas culturales de Argentina, es bien federal; y esta muestra fue evaluada por las juradas a quienes agradezco su idoneidad y su sensibilidad. Es interesante destacar el modo de trabajo autónomo y que se pronunciaron de forma unánime. Es valorable que los criterios que se dieron se puedan comunicar, que incluyan el análisis de obras y trayectorias de las y los artistas, que dejen a la vista la reflexión que nos proponen junto a la dimensión visual”.

“Los salones en muchos museos son una institución en sí misma, y en muchos casos una institución conservadora, pero para nosotros es una de las principales vías de adquisición patrimonial. A lo largo de 100 salones tenemos la posibilidad de contar los cambios en el campo del arte durante un siglo entero, el arte conceptual, el arte proyectual, las vanguardias. De esa manera fuimos incorporando obras de artistas modernos y contemporáneos que hoy ofrecen un campo a la investigación”, agregó el ministro.

Respecto de los premios, Llonch puso de relieve que “las y los artistas seleccionados por el jurado recibieron una asignación en pesos por la participación de sus obras en la exhibición. La remuneración da cuenta del valor que damos al trabajo en el campo del arte. No nos quedamos enfocados solamente en el valor de la obra, respetamos el proceso y damos una respuesta a la demanda histórica de los y las artistas”.

Por su parte, Solomonoff expresó que estos “cien años son gente trabajando para la gente, cien años son una oportunidad de mirarnos hacia atrás, y de pensar lo que va a suceder dentro de un año, en el próximo Salón, como un reto. Este Salón y el Certamen Padeletti proponen una mirada federal, proponen revisar artistas emergentes, y toda nuestra Argentina; proponen también un espacio para las feminidades, un espacio para los artistas que aún no han encontrado su lugar en el espacio público, artistas travesti-trans, disidentes sexo-genéricas. Eso es el Salón 100 del Rosa, es la oportunidad para pensar quiénes no están hoy aquí y a quienes les debemos un lugar y un espacio”.

“Cuando decimos federal estamos diciendo que el Salón tiene una representación de nuestro país, de distintas escenas que no se visibilizan, así que pensamos también en cómo abrir estos lugares a otras trayectorias que no están siendo escuchadas”, añadió la directora de la institución.

Luego, agradeció la presencia de las y los miembros de los jurados de ambas convocatorias, Salón y Padeletti: “Federica Baeza, Marcela Römer y Marcelo Rondano, aquí con nosotros; y Sofia Torres Kosiba, Raquel Garigliano y Laura Malosetti Costa, que no pudieron acompañarnos en persona, pero están celebrando igual con nosotros”.

LOS PREMIOS

La ministra Frana, junto a las juradas, entregaron el Premio Adquisición Gobierno de la Provincia de Santa Fe al artista Antonio Villa, por su obra “Lamento III”, performance duracional, crochet y objetos.

Luego, el ministro Llonch hizo entrega del Premio Estímulo Ministerio de Cultura a “Retrato de Marcela La Rompecoches”, fotografía analógica digitalizada del colectivo “Archivo de la Memoria Trans”, y recibió, en nombre de las artistas, la jurada Federica Baeza.

El premio Padeletti fue entregado por el secretario de Política y Gestión de la Información del Gobierno de la Provincia, Jorge Andrés Fernández, y el secretario de Prácticas Sociocomunitarias, Ignacio Martínez Kerz, a la artista Elisabet Veliscek por su proyecto titulado “Fuera del canon: Pintores, decoradores e ilustradores en los salones y exposiciones del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez”. Acompañó en la entrega el jurado Luciano Rondano.

También, se entregaron los premios Estímulo Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe (No adquisición) a la obra “Tronca”, talla en madera de álamo, de Fede Cantini; Premio Estímulo Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe (No adquisición) a la obra “Vivas nos queremos”, tapiz con apliques y bordado, del colectivo “El Enredo” integrado por María Blanco, Gimena Galli, Marina Gryciuk y Olga Moyano; Premio Estímulo Universidad Nacional del Litoral (No adquisición) a la obra “Glenda y cliente de las manos”, acrílico sobre papel, de Marta de la gente; Premio Estímulo Municipalidad de la ciudad de Santa Fe (No adquisición) a la obra “Río invisible”, videoperformance de Ines Tillous; y Premio Estímulo Pilay (No adquisición) a la obra “Venus Esteatopigia 2 (⅓)”, fotografía de Valentine.

RECONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL

Durante el acto, los concejales de la ciudad Inés Larriera, Hugo Marcucci y Lucas Simoniello, junto al presidente del cuerpo deliberativo local, Leandro González, hicieron entrega a la directora del museo de una Declaratoria de Interés emitida por el Honorable Concejo Municipal de Santa Fe por los 100 Salones del Rosa Galisteo.

AUTORIDADES PRESENTES

Además de los ya mencionados, estuvieron presentes en el acto el secretario de Gestión Cultural de la provincia, Jorge Pavarin; el secretario de Educación y Cultura de la ciudad de Santa Fe, Paulo Ricci; el secretario general de la Municipalidad de Santa Fe, Mariano Granato; las directoras provinciales Mariana Escobar y Nora Araujo; representantes de instituciones públicas y privadas que otorgaron premios en esta edición; y la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, Marta Perticará, entre otros asistentes.

HORARIOS DE VISITA

El horario de apertura al público del fin de semana largo será, de jueves a domingo, entre las 15:00 y las 20:00, siempre con entrada libre y gratuita. Para ver la muestra virtualmente se puede visitar el micrositio de Salón y Padeletti en www.museorosagalisteo.gob.ar/salonypadeletti.