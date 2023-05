El Gobierno otorgó un nuevo aumento salarial para investigadores del CONICET

El presidente Alberto Fernández firmó este lunes la quinta jerarquización salarial para investigadoras e investigadores del CONICET, que impactará a partir del 1° de junio en 15.000 integrantes de las carreras de Investigador Científico y Tecnológico y de Profesional y Técnico de Apoyo. Además, también tendrá su efecto en los ingresos de más de 12.000 becarias y becarios doctorales y postdoctorales.

Tras participar de la rúbrica del decreto que será publicado este martes en el Boletín Oficial, Filmus expresó que “este compromiso asumido en la gestión hoy podemos decir que lo hemos cumplido. Logramos con mucho esfuerzo recuperar y recomponer los salarios de nuestras y nuestros científicos, y atravesar muchas dificultades que nos dejaron mientras queríamos cumplir nuevas metas”.

“Me enorgullece que esto esté sucediendo y no haya quedado en una expresión de deseo. En adelante, seguirá crecer”, remarcó el titular del MINCyT y afirmó que este logro “me hace reflexionar cuando las políticas públicas no se sostienen y lo que cuesta retomarlas. En un año clave para la Argentina, deseo que esto sea un aprendizaje para hacer valer el compromiso que se toma y las voluntades que se expresan en las campañas porque definen u obstaculizan el desarrollo de un país”.

Cinco jerarquizaciones salariales

Como parte de una política que atiende el carácter estratégico de la inversión en ciencia y tecnología, desde 2019 el Gobierno otorgó cinco jerarquizaciones de 10% cada una: en noviembre de 2020, abril y noviembre de 2021, agosto de 2022 y junio de 2023.

De esta manera, comenzó un proceso de recuperación del poder adquisitivo de los salarios del sector, que en junio alcanzarán el nivel que tenían en 2015. De igual manera, las becas fueron recuperándose de la caída hasta situarse en la actualidad por encima de 2015, informó Ámbito.