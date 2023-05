Javkin: "Me gustaría que me devuelvan los dos años de la pandemia"

Los rosarinos deberán optar entre 21 precandidatos a intendente en las PASO de julio próximo. La oferta para el electorado es amplia y variada. En este marco, el actual mandatario local, participará para quedarse cuatro años más en el inmueble de la esquina de Buenos Aires y Santa Fe con su lista “Es con vos” dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe.

El actual intendente en curso es uno de los nombres más conocidos en el listado muy extenso de postulantes. Buscará repetir mandato para poder dar cierre a proyectos iniciados y recuperar los dos años atípicos durante la pandemia.

“Yo camino mucho la ciudad y sé lo que pasa, pero hay que ser muy claro, Rosario tiene una situación de abandono de los otros niveles del Estado, en recursos y en cuidados. Paralelamente, el esfuerzo de la ciudad no tiene techo”, aseguró Javkin.

El intendente detalló que, actualmente, existen en curso unos 439 proyectos, por lo que su deseo es poder continuarlos, principalmente, porque “ahora la ciudad tiene las cuentas ordenadas y podemos hacer obras”, por lo que admitió que le gustaría ser reelecto, a modo de recuperar los dos años de parálisis que provocó la pandemia.

“La ciudad hay que ponerla en el lugar que merece, de nuestra parte haciendo y exigiendo, porque nosotros no vamos a dejar que quienes abandonaron la ciudad durante mucho tiempo, ahora quieran venir y quedarse con ella. Eso, particularmente no lo voy a permitir. Si la gente opta por eso, será otra discusión. Pero a mí no me van a encontrar callado frente a la situación vergonzosa de tener un patrullero cada 15.700 habitantes. Ni me van a encontrar callado cuando la Fiscalía Regional de Rosario tiene un sexto de los empleados que tiene la Fiscalía de Mendoza. Ni me van a encontrar callado cuando no tenemos en la ciudad un perito balístico o un coordinador de escenas de crimen. La violencia que es la que nos lastima a todos y tiene responsables. Hay quienes pueden usar la ley y las armas para arreglarlo y eso es lo que tenemos que exigir”, dijo Javkin en diálogo con Carlos Bermejo en Agenda Rosario por Cadena OH!.

Sobre sus posibilidades para repetir dentro del Palacio de los Leones, el intendente aseguró que dependerá del criterio que evalúe la población: “Si la gente evalúa con un criterio, seguramente nos acompañará. Y si evalúa con otro, lo respetaremos. Hay un microclima de las redes sociales, del análisis político, que no es lo que la gente siente. También, todo nuestro microclima tiene una soberbia con respecto a creer que eso representa la opinión de la sociedad en general. Hay que salirse de eso. Yo creo que uno hoy si quiere realmente transformar las cosas tiene que salir un poco del ruido, porque acá es verdad que hay gente que paga, acá hay robots que ponen malos comentarios. Hay inversiones millonarias todos los días en redes sociales para agredir a otros, no para proponer algo positivo. Existe ese juego. Pero no es que la gente está ligada a ese juego, no es la realidad. Yo en eso estoy muy convencido, de que no es la realidad”, concluyó.

Escuchar también la nota completa: