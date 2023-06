Sukerman: “El mayor problema de Rosario es la inseguridad y Javkin no se hace cargo”

Roberto Sukerman, Jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y actual precandidato a intendente de Rosario, lanzó contundentes dardos contra Pablo Javkin y su gestión.

Sin escatimar en críticas, el exministro de Gobierno de Santa Fe consideró que “en Rosario hay desigualdad y la Municipalidad se olvidó de los barrios" ya que "no hay infraestructura, ni servicios, ni contención social". Para el funcionario, "hay que trabajar muy fuertemente en el territorio y volver a generar recursos para la ciudad”.

En este sentido, sostuvo que "no comparte el modelo de ciudad vigente, que está fragmentada" y añadió: "Rosario empezó a expulsar industrias en el 2003 durante la gestión de Miguel Lifschitz; acá no tenemos un parque industrial, no hay infraestructura, etc”.

"Hoy el problema más importante que tiene la ciudad es la inseguridad; El intendente debería hacerse cargo".

Para Sukerman, "Javkin no tiene un plan" y se preguntó "¿qué hizo en estos cuatro años?". Al respecto, opinó que "el servicio de transporte, por ejemplo, fracasó. Hace mucho tiempo que vengo proponiendo que el servicio sea municipal/estatal. En cuanto al precio, tenemos que enfrentar junto a otros municipios a la Nación, que subsidia al AMBA" (Área Metropolitana de Buenos Aires).

"Hoy el problema más importante que tiene la ciudad es la inseguridad. El intendente (Javkin) debería hacerse cargo y tener una Secretaría de Seguridad, especialistas en seguridad, inversiones, etc”, afirmó el precandidato a intendente.

Elecciones 2023

Consultado acerca del acuerdo político que hizo el Partido Justicialista con Ciudad Futura para las próximas contiendas electorales, Sukerman sostuvo que “a diferencia de lo que sucede en el otro frente donde se matan entre sí, acá tenemos una interna civilizada”.

“Hicimos un acuerdo -con Juan Monteverde- que tiene que ver con ideas y propuestas. Estoy convencido que el que gane la interna va a conducir y el que pierda va a acompañar”, concluyó.

