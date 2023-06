Juan Manuel Pusineri: "Repudiamos la violencia, pero el paro docente no aporta nada"

La seccionales de Amsafe y Sadop de Rosario, convocaron a un paro este martes 13 en contra de los casos de violencia que se vivieron en distintas escuelas de la ciudad y ante el peligro que suponen las balaceras para los propios estudiantes. A la medida se sumó también el Sindicato de Obrero y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME).

Al respecto, el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, afirmó que acompañan la visibilización y el repudio a la violencia, pero que el paro "no aporta nada".

"En primer lugar señalar que como comunidad y gobierno lo que tenemos que tener en claro y es una condena a la violencia. Me parece que eso es central en el entendimiento y la vida en común. En segundo lugar una condena también a quienes utilizan las escuelas para mandar mensajes. En los casos que así sucedió tenía que ver con mensajes que se están pasando por medidas que toma el gobierno, el control en las cárceles, acciones desde el ministerio de Seguridad... pretenden pasar mensajes en lugares sensibles como las escuelas", apuntó.

"Antes que nada este mensaje, compartimos la preocupación con los docentes, padres y escuelas".

A su vez aclaró, en diálogo con Carlos Bermejo en el programa Agenda Rosario por Cadena OH!, que la medida de fuerza, "al menos en el ámbito de la docencia pública, no la toma Amsafe provincial. Es una medida que la está tomando una seccional y que lógicamente repercute en tanto y en cuanto tiene consecuencias".

Para el entrevistado, la decisión "no ayuda en lo más mínimo. No es positivo frente a este cuadro privar a los chicos de las clases, tampoco privar a los docentes de la posibilidad de tener ese contacto, y tampoco ayuda a la comunidad. Muchas de las personas que concurren a las escuelas esperan ir para poder comer. Estamos de acuerdo en que se visibilice y se condene la violencia, pero en realidad el paro no tiene nada que aportar frente a esta situación. Junto con los gremios que están en la misma postura pero que no optaron por el paro, vamos a intentar garantizar que nadie se quede sin alimentos. Redoblaremos los esfuerzos, la comprensión tiene que pasar por tener una mirada empática con quienes más lo necesitan".

