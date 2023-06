Colón le ganó 1 a 0 a Estudiantes en un partido clave para alejarse de la zona crítica

Este martes, Colón venció por 1 a 0 a Estudiantes en el estadio Brigadier Estanislao López por la 20ma fecha de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro fue Nazareno Arasa.

Primer tiempo

Desde el comienzo del partido, el equipo de Eduardo Domínguez impuso las condiciones. Se posicionó en campo rival y supo manejar y distribuir correctamente el balón. Ignacio Chicco salvó la valla del Rojinegro en dos ocasiones.

Por su parte, el Sabalero se mostró errático e impreciso, sin poder dar dos pases de forma consecutiva. No obstante, lo más lindo del fútbol es que es imprevisible y, precisamente, los de Néstor Gorosito, tras ser claramente dominado por su rival, se pone en ventaja a los 34'PT con un gol de cabeza de Facundo Garcés tras un buen centro de Rafael Delgado.

Segundo tiempo

En el arranque de la segunda etapa, Gian Nardelli tiene un error infantil y Mauro Boselli tiene la chance del empate pero Garcés lo impidió de forma heroica. A partir de ese momento, el Pincharrata se mostró intranscedente al pasar la mitad de la cancha. No tenía la lucidez de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Después de los 20'ST, el Rojinegro tomó las riendas del encuentro y empezó a dominar las distintas fases del juego. Desperdició algunas contras en las que Wanchope y compañía no lograron concretar. Hay que aclarar que el árbitro no le cobró un penal al ex Boca por un supuesto offside.

Finalmente, Nazareno Arasa pitó el final y Colón se llevó una importante victoria. Con este resultado, alcanzó los 23 puntos y se alejó de la zona crítica del descenso. En la próxima fecha jugará frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

