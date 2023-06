Moyano por Mele será el único cambio que hará Sebastián Méndez para recibir a Lanús

Este jueves, Unión volvió a entrenarse en el predio de Casasol con la mente puesta en el partido pendiente frente a Lanús. El encuentro se jugará el próximo sábado a los 15:30hs en el estadio 15 de abril, con arbitraje de Fernando Espinoza.

Luego del valioso empate frente a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa, el partido frente al Granate se vuelve trascendental. De visitante siempre es positivo sumar y más en las condiciones de vulnerabilidad en la que está Unión en cuanto a la tabla de posiciones, pero, obviamente, es necesario validarlo de local. Si el Tatengue logra la victoria podrá sacarle una cierta distancia a los últimos y alejarse de la zona roja.

Hasta el momento, Sebastián Méndez no confirmó la alineación. No obstante, el único cambio con respecto a los once que salieron frente a la Lepra sería el de Sebastián Moyano por Santiago Mele, que aún no se sabe si jugó su último partido en el Coloso Marcelo Bielsa o estará presente en uno o dos encuentros más.

De este modo, el probable once para recibir a Lanús sería: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán, Kevin Zenón; Yeison Gordillo, Enzo Roldán; Imanol Machuca, Mauro Luna Diale y Jerónimo Dómina.

Mañana, el Gallego dispondrá de la última práctica antes del cotejo para definir a los titulares. Luego del entrenamiento, el plantel quedará concentrado en el predio.