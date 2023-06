Teté Coustarot en su cumpleaños: "Estoy muy feliz"

La periodista, modelo y conductora argentina Stella Maris Coustarot, más conocida como "Teté" Coustarot, cumple hoy sus 73 años.

"Estoy en Punta del Este, me vuelvo hoy porque mañana tengo que seguir trabajando. Pero decidí pasarlo bien, con mi marido, con Susana Giménez. Pero feliz de la vida, adoro cumplir años, me encanta, me gusta recibir llamados, mensajes, de personas que hace mucho que no ves. Esta maravilla de que estas en cualquier lado del mundo y podes hablar. Estoy re feliz", comentó en diálogo con Carlos Bermejo en Agenda Rosario por Cadena OH!

"Estaba desayunando en el hotel, una pareja de Concepción del Uruguay me dijo que me escuchaba en la radio porque les gusta cómo hablo con los entrevistados y los dejo hablar. Fue el mejor piropo que me dieron. No hay que lucirse más que el entrevistado, hay que escucharlo y repreguntar", apuntó la experimentada conductora que actualmente está al frente de La Hora Exacta en elnueve y ¡Que noche, Teté! en Radio 10.

