Martín Gainza: "En Santa Fe necesitamos un municipio con protagonismo y decisión"

Martín Gainza, vicepresidente de Trenes Argentinos y pre candidato a intendente por Santa Fe, visitó los estudios de Cadena OH! y realizó un análisis de la política y sus propuestas de campaña.

"Los que formamos parte del Frente Renovador siempre planteamos la necesidad de ir unificados, con una sola candidatura. Para nosotros el mejor candidato es Sergio Massa, lo planteábamos, pero no sabíamos cómo se iba a resolver. Al final quedó claro. Está bueno tener un santafesino como Agustín Rossi en la fórmula, el país necesita un replanteo en términos de federalismo. Es importante que Santa Fe como provincia tenga un futuro vicepresidente", apuntó respecto a la lista de Unidos por la Patria.

"Hoy más que nunca esa unidad hay que plasmarla en la práctica con todos los sectores. Son dos personas de alto perfil político, siempre el trabajo tiene buenos resultados cuando es generoso, amplico, convoca", explicó.

Campaña en Santa Fe

En el marco de su carrera hacia la intendencia, Gainza apuntó que busca construir un municipio con "protagonismo y decisión".

"Por ejemplo en seguridad, siempre se planteó que era responsabilidad de provincia o nación, de vez en cuando se convocaba al consejo de seguridad... Nosotros vamos a propugnar que sea modificado, necesitamos que el intendente de la ciudad tenga capacidad decisiva a la hora de la seguridad. Si se tienen que cambiar las leyes, que se cambien. No queremos ser una gestión que no se haga cargo, sabemos que es un tema muy grave en la ciudad y necesitamos que el intendente tenga posibilidad de decisión", detalló en diálogo con Marcelo Garrido y Martín Fernández en Sábado en Cadena.

Sobre el transporte, afirmó que "controlar y mejorar el servicio tiene que ver con el rol municipal, pero no es sólo eso. Yo soy testigo del trabajo de Diego Giuliano como ministro nacional, que es modificar la ecuación de subsidios entre Nación y Provincia. En la gestión nacional anterior se eliminó el Fondo Compensador del interior, hoy volvieron los subsidios pero no son equitativos. Hay que tener muy clara la dificultad, una concepción del federalismo, que no existe sin recursos. Es obligación de los intendentes acompañar el trabajo del ministerio de transporte para que sea más favorable para el interior. También el transporte público necesita seguridad, los trabajadores y usuarios"

En relación a su equipo de trabajo, el entrevistado aseguró que es un grupo diverso como la propia ciudad de Santa Fe. "La localidad es grande, compleja. Tiene una gran ventaja, una institucionalidad y mucha gente con conocimiento. Hay universidades, personas que se vincula desde la política, desde lo técnico, desde el trabajo social. Por eso desde el peronismo estamos convocando a personas de distintos pensamientos para que formen parte de la gestión. Santa Fe es diversa y necesita un municipio que refleje eso, no se puede gobernar sólo desde un partido. Tener un gabinete municipal parecido a la sociedad santafesina".

El pre candidato se enfrentará en la interna con Ignacio Martínez Kerz, quien ayer presentó también sus iniciativas y su espacio. "Nosotros tenemos una primaria pero yo tengo un enorme cariño y respeto por Nacho Martínez. Vamos a dirimir con ideas distintas, pero al otro día estamos trabajando juntos. Los problemas que hay que atacar se resuelven con decisión política, el peronismo de Santa Fe tiene eso. Hace 20 años que gobierno la oposición, fue un tiempo importante, queremos ser alternativa", apuntó.

"Tenemos equipo, conocemos, queremos un municipio que contemple las distintas miradas. Tenemos claros los objetivos, sabemos que tenemos que pelear los recursos de Santa Fe, pelear por el federalismo. Que se asocie a las empresas, que los santafesinos que invierten en la ciudad tengan una oportunidad clara. Tenemos que ser aliados del comercio. Santa Fe necesita generar empleo, cuando es genuino lo genera el sector privado, por eso hay que dejar trabajar a las empresas para que generen trabajo. La mayoría de los que invierten en Santa Fe son de la localidad".

Trenes

Desde su rol como vicepresidente de Trenes Argentinos, destacó los proyectos que se están desarrollando en la provincia que son de vital importancia.

"Ambos proyectos se están trabajando muy bien, con celeridad. Por un lado, el Circunvalar Santa Fe va a cambiar la fisonomía de la ciudad, va a sacar al tren del medio. Los que somos santafesinos sabemos de la dificultad en la seguridad vial y también la conexión de la ciudad entre el este y el oeste, porque dificulta el transporte público de pasajeros. Muchas veces hay que ir al centro para después ir para el otro lado. Eso va a cambiar, además va a mejorar que los trenes pasen por un circunvalar, gran parte de vías nuevas, fuera del égido urbano, va a mejorar al sistema de trenes también. Una vez que el Circunvalar esté en funcionamiento comenzarán a pasar 6 o 7 trenes diarios con mayor capacidad de carga, no dos como ahora", detalló.

"El ferrocarril de cargas es un aliado fundamental del interior del país, de las empresas, de la exportación. Esos beneficios traera el circunvalar. Por otro lado, también se está trabajando en el tren de pasajeros desde Laguna Paiva a Santa Fe.

Por último, afirmó que seguirán trabajando para conseguir recuperar la red ferroviaria en la cuña boscosa del norte de Santa Fe. "Nosotros estamos trabajando los 9 mil kilómetros de vía en Trenes Argentinos Cargas con más de 40 obras en todo el país. Vamos a seguir gestionando eso, el norte de nuestra provincia es fundamental, sobre todo en el transporte de cereales".

