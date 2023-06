Eduardo Buzzi: “Alcorta es un grito inconcluso”

Este domingo se cumplen 111 años de la rebelión de chacareros que conocemos como “Grito de Alcorta”. La huelga de trabajadores campesinos que dio origen a la Federación Agraria Argentina. En el marco de esta fecha en la mañana de “CADENA OH” , Eduardo Buzzi (Ex Presidente de la Federación Agraria ) reivindicó el hecho que dio identidad a la ruralidad Argentina.

Eduardo Buzzi es productor agropecuario, dirigente de este sector y docente. En diálogo con Natalí Bedini en la mañana de Cadena OH, explicó el contexto histórico-político que desembocó en esta huelga, el 25 de junio de 1912. “Hay una diferencia entre en centro y el sur. La historia que comienza con Aron Castellanos, las colonias del centro del país (por ejemplo, Esperanza esta colonia de familias de origen europeo, donde los llegados migrantes traían la cultura del trabajo y del asociativismo) cambia pasadas algunas décadas cuando vienen más corrientes migratorias pero ya no con acceso a la tierra como fue en el centro de la provincia de Santa Fe sino que , pasan a ser casi esclavos de los dueños de la tierra en el sur santafesino. Venían con la esperanza de un pedazo de tierra propia, del progreso y terminaban siendo esclavos de feudos. Es el motivo por el cual en 1912 hay un grito de rebelión”, dijo.

“Este hecho permitió sentar las bases del asociativismo, el cooperativismo ya que recién en 1921 tuvieron la primer Ley de arrendamiento , los gringos del sur. Pero la estabilidad que generó este proceso permitió la creación de ACA (Asociación de Cooperativas Argentina), Agricultores Federados Argentina, nace Milkaut y Sancor. Herramientas poderosisimos", detalló.

“El grito de Alcorta da origen a que, el 15 de agosto de 1912 en la Sociedad Unión y Benevolencia de la ciudad de Rosario, delegados de todo el sur den nacimiento a la Federación Agraria, herramienta que fue luchadora por el acceso a la tierra.[...] Pero es un grito inconcluso, porque después vinieron los 90 y hay un enorme retroceso , la apertura y la desregulación nos llevan a que se caigan muchas chacras y hoy la situación está muy mal”, concluyó haciendo referencia a los distintos momentos del sector.

Sobre la situación actual de la ruralidad expresó que se encuentra en un proceso de “transformación negativo” e hizo hincapié en la necesidad de agregar valor a lo producido por el campo. “1/3 de la población de Santa Fe vive en localidades de menos de 10 mil habitantes y en Argentina hay entre 700 y 800 localidades de menos de 2000 habitantes en vías de desaparición”, manifestó Buzzi con preocupación.

En cuanto al proceso demográfico que indica el crecimiento de las ciudades, en detrimento de las poblaciones pequeñas Buzzi dijo: “La juventud que se va a estudiar o trabajar fuera de los pueblos, no vuelve. ¿Por qué? Porque no hay generación de empleo, no hay agricultura con valor agregado, no hay promoción de los artesanos y las producciones locales, no se impulsa el turismo rural. Además de esto la infraestructura , los caminos , la conexión a internet y todo aquello que genere condiciones para que los pueblos rurales puedan ser viables debe ser impulsado. si seguimos amontonando gente alrededor del obelisco, este es un país inviable”

“La defensa de la agricultura con agricultores, los artesanos rurales, la ruralidad, esa identidad profunda de las pulperías, los almacenes de campo y el modo de producción agraria es algo que todos los candidatos a gobernador deberían atender” , dijo para finalizar.

Escuchar también la entrevista completa: