Avanzan las obras de pavimentación y desagües en barrio San José

Algo maravilloso

Vecinos y vecinas no ocultan el asombro que les produce el trabajo de las máquinas. Rosa Salas asegura que “es una cosa que no nos esperábamos. Muchos años peleamos para tener un poco mejor el barrio pero nunca esperábamos que de golpe sea tan hermoso como ahora, es algo que no podemos creer”.

“Cuando vimos que empezaron a trabajar, nos preguntábamos qué estaban haciendo, porque nunca vimos que se preocupen por nuestro barrio”, contó Rosa. Además, recordó que será amplia la comunidad beneficiada porque se trata de una zona muy transitada por la escuela y la iglesia, que traen “un movimiento de vehículos constante”. A ello sumó “la iluminación hermosa que hace parecer la noche al día”.

Por ello, le agradeció “al intendente Jatón que se preocupó por nosotros. Lo único que puedo decir es muchísimas gracias”, cerró.

Por su parte, Gladys Coria, la directora de la escuela primaria N° 1130, calificó a las tareas como “un avance importante para toda la comunidad. Las mejoras de las calles son seguridad para transitar y, fundamentalmente, para el ingreso a la escuela, por lo que estamos muy contentos porque esto va a traer mejoras”.

Durante una charla que pudo mantener con el intendente, la directora le agradeció y también le recordó otros trabajos que aún se esperan: “Nosotros siempre pedimos más mejoras, nunca nos conformamos, pero desde antes que él asuma visitó la escuela, se interesó por nuestras necesidades y tuvimos varias charlas. Y desde entonces, las visitas son permanentes”, relató. En ese sentido, recordó los trabajos que el municipio realiza a través del Fondo de Asistencia Educativa, mediante el programa Escuelas de mi Ciudad, que permiten a instituciones de toda la capital mejorar su situación edilicia.