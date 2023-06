Perotti defendió su lema de “paz y orden”: “No es solamente no tener tiros, sino es tener trabajo y no tener hambre”

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se refirió en las últimas horas a la situación crítica en materia de seguridad que atraviesa la provincia, especialmente en la ciudad de Rosario.

“Creo haber cumplido con la Rosario y su intendente desde el primer día”, aseguró el mandatario provincial. Además, expresó su completo rechazo al reclamo por la cantidad de patrulleros disponibles realizado por Pablo Javkin hacia el estado santafesino. “Debe estar dolido por la ciudad que encontró”, señaló Perotti.

A su vez, el rafaelino, que será precandidato a diputado provincial en las próximas PASO, apuntó contra la Nación, ya que considera que “podría haber hecho mucho más” por toda Santa Fe. En cambio, indicó que “se mantuvieron distantes”.

Por último, Perotti defendió su promesa de “paz y orden” que hizo en 2019. “La paz no es solamente no tener tiros, sino es tener trabajo y no tener hambre”, señaló desde Rosario. Y concluyó: “Si alguien quiere buscar con ese lema resultados inmediatos, se equivoca o midió mal”.