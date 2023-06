Gorosito sobre el arbitraje de Lamolina: "No quiero referirme más al arbitraje, los que tienen que hablar son los dirigentes"

Este domingo, Rosario Central y Colón empataron 1 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito por la 21ra fecha de la Liga Profesional. Eric Meza abrió para la visita a los 49'ST y luego igualó de penal Alejo Véliz 56'ST tras un polémico fallo de Nicolás Lamolina.

Después del partido, Néstor Gorosito habló en conferencia de prensa y no quiso referirse a la actuación del árbitro. "No quiero hablar más del arbitraje" apuntó pero luego aseguró que "Picco ni lo toca a Martínez en esa jugada".

“Cuando mejor estábamos jugando pasó lo del penal. Por eso no quiero hablar del arbitraje, lo que debemos hacer es tratar de hacer más goles que los contrarios y que no nos cobren lo que no pasa”, declaró Pipo. Respecto al fallo de comunicación que sufrió el VAR, el técnico explicó que le notificaron que la tecnología estaba teniendo interferencias.

Después, se refirió al rendimiento del equipo y manifestó que "al principio se nos hizo difícil, estuvimos imprecisos y erramos primeros pase" pero luego añadió que "las veces que no lo hicimos, lo esperamos y jugamos un partido para ganar, merecíamos ganar".

En referencia al partido de Facundo Farías, el entrenador enfatizó que "es completamente diferente a todos, no hay un jugador igual a él" y luego agregó que "es de una valía muy grande, incluso siendo el primer partido que lo hace como titular desde su vuelta".

Por último, se lamentó por la partida de Juan Pablo Álvarez y, al mismo tiempo, elogió a Jorge Benítez: "Conejo es de nivel internacional, nos da aire, alternativas de juego, tiene movilidad. Dios quiera que lo podamos tener bien en el segundo semestre".