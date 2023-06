El dólar blue continúa en alza y se acerca a los 500 pesos

El dólar blue continúa en alza. Este miércoles, el paralelo subió a $496, manteniendo el valor con el que abrió la jornada.

En tanto, la divisa estadounidense para la compra se consigue a 491 pesos en el mercado paralelo.

De esta manera, la brecha cambiaria del blue se ubica a 93,4% respecto del dólar oficial.

Por su parte, el BCRA terminó la rueda con compras por US$ 14,5 millones en el mercado de cambios, las liquidaciones de las economías regionales fueron de otros US$ 20,2 millones y la entidad monetaria recibió ingresos de organismos internacionales, como el del BID, por US$ 157 millones.