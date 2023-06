Se realizó el primer simulacro de juicio por jurados

Este miércoles 28 de junio se llevó adelante el primer simulacro de un juicio por jurado vecinal, una herramienta del Nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que rige en Rosario desde agosto de 2022 y que tiene como objetivo que sean los ciudadanos y ciudadanas quienes juzguen infracciones que provoquen graves daños al patrimonio, al ambiente y otras relacionadas con el tránsito, entre otras.

El ensayo se realizó en el edificio de la ex Aduana con la presencia del intendente, Pablo Javkin, autoridades municipales, profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Universidad Católica (UCA), Colegio de Abogados, estudiantes y vecinos y vecinas, entre otros.

Previo al inicio del simulacro, el intendente Javkin señaló: "Cuando planteamos el nuevo Código de Convivencia, que era un desafío mayúsculo y que implicaba figuras nuevas, como la del procurador, o cambios en el tribunal de faltas, pensamos en dos objetivos que están asociados a dos fenómenos que parecen lejanos, pero que no lo son y que son globales: uno es la crisis de la democracia y otro es el impacto de la inteligencia artificial. El impacto que esto va a tener sobre la manera de resolver las cuestiones de justicia".

"Una de las grandes peleas es que la Justicia no sea un bien cerrado a la participación popular. Y particularmente, que la resolución de las causas, que las cuestiones técnicas, no queden cerradas a quienes operan el derecho sino que las decisiones que tienen sobre las causas graves, sean incorporadas las personas. Creo que todo nuevo paradigma del rol de las víctimas en el proceso penal, y todo el paradigma del juicio por jurado, está en nuestra constitución de 1853, no estamos inventando nada nuevo, son necesarias para recomponer en Argentina el vínculo entre la justicia y la sociedad. Es un vínculo, me animo a decir, tan o más dañado que el de la sociedad con la política", continuó diciendo el intendente.

"El juicio por jurados se hará para faltas graves, o aquellas que el procurador del municipio determine que tengan algún nivel de conmoción social porque no se produjo el resultado grave pero podría haberse producido. Confiar que la participación popular pueda darle mucha más claridad, un proceso más transparente para las víctimas, es un nuevo paradigma que en doce provincias de Argentina está funcionando", finalizó diciendo el intendente.

Jurados vecinales

El juicio por jurados vecinales forma parte del nuevo Código de Convivencia, que fue presentado a principios de 2021 por el intendente Pablo Javkin para su tratamiento, discusión y aprobación en el Concejo Municipal. Entre otras cosas, apunta a que sean los propios ciudadanos y ciudadanas quienes pueden ejercer un nuevo derecho.

Según se indica en el Código de Convivencia, «a petición del procurador/a de faltas, o con su anuencia cuando fuera requerido por la persona presuntamente infractora, el Juzgado a cargo de la causa podrá determinar que el juzgamiento lo lleve a cabo un jurado vecinal».

El jurado vecinal estará compuesto por cinco miembros, y deberá contemplar diversidad etaria, de género y cultural. Cabe aclarar que, en caso que el Juzgado lo estime conveniente, la cantidad de jurados podrá aumentar hasta a siete. El registro de postulantes es voluntario.

Ese jurado conformado por vecinas y vecinos será el encargado de entregar al Juzgado de Faltas un veredicto que declare la inocencia o culpabilidad de la persona presuntamente infractora. Además, podrá formular –junto con su veredicto– una propuesta de sentencia, que el juzgado podrá admitir y homologar sin más fundamento que la verificación de su conformidad con las normas legales aplicables al caso y la equidad.

Rosario es una de las tres primeras ciudades del país en tener esta herramienta para que sean los propios vecinos quienes decidan que sanción aplicar ante graves afectaciones a la convivencia, que provoquen daños a la salud, al ambiente o a los servicios públicos. Las otras dos ciudades son San Patricio de Chañar (Neuquén) y Mendoza.

Requisitos

Para poder inscribirse en el registro de jurados, las y los interesados tienen que:

Tener 21 años o más.

Gozar del pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.

Saber leer y escribir.

Residir en la ciudad de Rosario.

No ser agente de la planta de personal permanente, transitorio/a o personal contratado o funcionario/a del Estado Municipal.

No poseer deudas alimentarias, ni condena por violencia de género.

No haber sido condenado por delitos dolosos a una pena privativa de la libertad o inhabilitación absoluta o especial para ejercer cargos públicos, o por crímenes de lesa humanidad.

Cabe aclarar que el municipio se hará cargo de los trámites relacionados con certificados de antecedentes penales, deudas alimentarias y/o condenas.

Los y las interesadas en inscribirse deberán ingresar a rosario.gob.ar. Cabe remarcar que deben tener perfil digital con identidad verificada.

Para consultas y mayor información, enviar mail a: [email protected]