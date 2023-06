El dólar blue retrocedió pero se mantiene sobre los 490 pesos

El dólar blue cerró la jornada con un retroceso. Este jueves, el paralelo cayó a $493, tres pesos menos de diferencia con el valor con el que abrió la jornada.

En tanto, la divisa estadounidense para la compra se consigue a 488 pesos en el mercado paralelo.

De esta manera, la brecha cambiaria del blue se ubica a 93,6% respecto del dólar oficial.

Leer también: Argentina pagará 2700 millones de dólares para saldar el vencimiento con el FMI

Por su parte, El Banco Central vendió US$ 57 millones y en junio acumula ventas por unos US$ 699 millones, mientras en el primer semestre la pérdida de reservas llega a los US$ 2.827 millones.