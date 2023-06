Los candidatos de Santa Fe Puede presentaron el Compromiso con la Capital

En un acto que se desarrolló en el Paraninfo de la UNL, los precandidatos de Santa Fe Puede a la intendencia santafesina, Chuchi Molina; a la intendencia de Santo Tomé, Daniela Qüesta, y al senado provincial por el departamento, Virginia Coudannes, presentaron a Maximiliano Pullaro, candidato a la Gobernación, y a José Corral, candidato a diputado provincial, el Compromiso con la Capital, un documento que contiene un detalle de obras y acciones que elaboraron los equipos técnicos locales y provinciales para llevar adelante en la ciudad de Santa Fe y su área metropolitana en caso de ser electos en las próximas elecciones.

El compromiso -que rubricaron los candidatos de las diferentes categorías- tiene su antecedente en el Acuerdo Capital, que en 2015 firmaran Miguel Lifschitz y José Corral, y que permitió desarrollar una serie de obras de importancia hasta el año 2019. Este nuevo documento contiene desde políticas para el área de Seguridad; un plan de obras de pavimento, desagües, cloacas, agua potable y gas natural, como así también la concreción de proyectos estratégicos, entre ellos la creación de un Parque del Conocimiento, el financiamiento de obras para el Parque Industrial Los Polígonos II o avanzar en la reconversión del Puerto. También se expresa el compromiso para la concreción de obras que deben financiarse con fondos nacionales.

En la presentación del Compromiso con La Capital también estuvieron presentes candidatos de otros puntos del departamento: Florencia González y Fernando “Turco” Alí, de Santo Tomé; Juan Pablo Ingino, de Rincón; Alfredo Lorenzatto, de Arroyo Leyes; Cristian Cordero, de Recreo; Carlos Piedrabuena, de Sauce Viejo; Federico Miranda, de Monte Vera; Gisela Riuli, de Laguna Paiva; Sergio Oreggioni, de Candioti; Néstor “Tito” Moser, de Campo Andino; Héctor “Morocho” Leiva, de Nelson; y Joel Schon, de Llambi Campbell.

Trabajo en equipo

En declaraciones a la prensa, el candidato a gobernador, Maxi Pullaro, destacó la importancia del “trabajo en equipo con nuestros candidatos locales y a la Legislatura para elaborar estas propuestas que presentamos de cara a la sociedad, en este ámbito tan importante como el Paraninfo. Vamos a trabajar para tener un estado, inteligente, eficiente que le dé respuestas a los santafesinos. A la ciudad y a la región la vamos a jerarquizar. Hay además iniciativas que aquí se desarrollaron que debemos gestionar ante el Gobierno nacional, pero no tengan dudas que no me voy a quedar de brazos cruzados para esperar esos fondos”.

En esa línea, profundizó: “Lo que hoy se presenta acá, es una jerarquización de la ciudad capital y su región. Tengo un compromiso especial con esta ciudad. Aquí paso la mayor parte del tiempo, hace mucho que decidí alquilar un departamento y ser un vecino más. Conozco la ciudad, cada barrio, sus problemas, sus reclamos; conozco todo lo que supimos hacer en las gestiones donde nos tocó conducir, y también todo lo que nos faltó hacer”.

A su turno, José Corral, candidato a diputado provincial, enfatizó que “la Capital hoy no está en la agenda de Perotti, y tenemos que dejar atrás este Gobierno que nos perjudicó”.

Remarcó que “mi compromiso con La Capital tiene que ver con que soy de acá; conozco cada proyecto, cada cuadra y tengo un compromiso con su desarrollo y para que todos podamos vivir orgullosos en la capital de la provincia, con una ciudad cada vez mejor”.

Y apuntó que “hablamos de trabajar juntos en seguridad, en las obras necesarias, en educación, en salud y en el desarrollo productivo de la región. Cosas concretas, como cuadras de pavimento, desagües, el parque industrial y logístico en el Noroeste; las mejoras en la Estación Belgrano y el futuro Parque del Conocimiento en los terrenos aledaños, además de reclamar juntos las obras que Nación tiene que hacer como el puente Santa Fe Santo Tomé y la nueva conexión de Santa Fe con Paraná”.

Por su parte, Chuchi Molina, candidata a la intendencia, sostuvo que este es el plan de gobierno “de lo que vamos a hacer en nuestra gestión. Cosas concretas y tangibles en las que vamos a trabajar desde el día 1. Es el compromiso de obras y acciones a llevar adelante en seguridad, movilidad y transporte, en proyectos estratégicos, en obra pública, en desarrollo social y en educación”.

Para Chuchi Molina, “la ciudad hoy no tiene un rumbo, está estancada, y eso se puede ver porque muchas de las cosas que estamos proponiendo venían en marcha y se frenaron en estos últimos 4 años”. Y completó que “en época de tanto eslógan, nos parece importante contarle a la gente qué es lo que vamos a hacer en concreto. No podemos perder más tiempo ni improvisar”.

Finalmente, la precandidata a senadora, Virginia Coudannes, expresó: “El Compromiso con la Capital es una herramienta que va a ser funcional a todo el departamento. Es algo tangible que tiene propuestas concretas, no son palabras al aire. Es una lista de acciones que se van a llevar a cabo si Maxi Pullaro es gobernador, José Corral, diputado; en mi caso, senadora; y Chuchi Molina, intendenta. Es una hoja de ruta que se viene trabajando con referentes de las localidades, candidatos e instituciones, donde se plasman estrategias en función de las principales necesidades y problemáticas del departamento. Este documento es una herramienta de gestión que nos compromete como equipo a trabajar en obras estratégicas y emblemáticas que cumple una doble función: a cumplir el compromiso asumido con los referentes locales y, a su vez, que sirva de testimonio para que los ciudadanos y ciudadanas puedan darle seguimiento a lo propuesto”, concluyó.