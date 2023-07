Fein: "Quiero ser gobernadora para darle respuesta a Rosario”

La precandidata a gobernadora, Mónica Fein, aseguró que, de llegar a la Cas Gris, trabajará “con pasión” para darle respuesta a la situación de inseguridad que vive Rosario. Para ello, contará con los equipos de Miguel Lifschitz: “los mejores para gobernar esta provincia y darle un futuro para los que estudian y trabajan”.

“Me duele Rosario, la falta de compromiso de la política por lo que nos está pasando. Me duele la falta de gestión, de resolver problemas. La provincia retrocedió por falta de gestión del gobernador Perotti. Quiero ser gobernadora para darle respuesta a Rosario”, indicó.

“Quiero una política de cara a la gente, que la escuche y trate de solucionarle los problemas. Tengo el equipo de Miguel Lifschitz y creo que tenemos, junto a Clara García, los mejores para gobernar esta provincia y darle un futuro para los que estudian y trabajan”, dijo la ex intendenta de Rosario.

Fein resaltó que se prepara para las próximas elecciones del 16 de julio, consciente de las expectativas de los 3 millones y medio de santafesinos que esperan escuchar soluciones a sus problemas. Criticó la gestión del gobernador Perotti y su alineación política con un gobierno nacional que abandonó a Santa Fe. En el marco de "Unidos para Cambiar Santa Fe", destacó que los socialistas representan la mejor síntesis de experiencia, trabajo, seriedad y compromiso para administrar la provincia, contando con equipos preparados para enfrentar este nuevo desafío.

“Debemos discutir qué queremos para la Seguridad, sin promesas, sino con trabajo y proyectos. Como lo he hecho con errores y aciertos en la ciudad de Rosario. Siento que, tanto en la provincia como en la ciudad no hubo equipos de trabajo. Duplicamos las cifras que teníamos de violencia e inseguridad en la ciudad. Yo quiero asumir la responsabilidad y no echarle la culpa a nadie. No prometo que lo voy a resolver de un día para el otro, sino que voy a trabajar con mucha pasión”, agregó.

