Comenzó la construcción del nuevo puente sobre el Paraná Miní en Villa Ocampo

El gobierno de Omar Perotti, a través de Vialidad Provincial comenzó esta semana a montar las vigas longitudinales que se ubicarán sobre las pilas base. Las obras se encuentran al 55% de ejecución y cuentan con un presupuesto de $2.762 millones.

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, avanza con la construcción del nuevo puente sobre el Arroyo Paraná Miní, en jurisdicción de la localidad de Villa Ocampo, departamento General Obligado.

Al respecto, la ministra Silvina Frana, expresó que "que hoy veamos el avance de estas obras a uno le da cierta satisfacción, porque se cumple la palabra empeñada, y porque no solamente es un proyecto con un diseño más óptimo, con doble mano vehicular; sino también se logra esa conexión con el humedal Jaaukanigás que genera un paisaje diferente en un lugar con una fuerte impronta turística y de conservación del ambiente".

Y prosiguió, “esto no es algo aislado, forma parte de una gran inversión y de un plan vial que permite no solamente unir localidades sino también vías productivas y turísticas, acompañando al que trabaja y produce en el día a día, al que pone todo su esfuerzo en crecer. Y con un Estado que acompañe estos esfuerzos, con acciones concretas que mejoren la realidad de nuestra gente. Vamos a dejar un legado para que quien venga no detenga las obras en marcha, porque no es lo mismo anunciar que hacer, y desde el ministerio nuestro paso es haciendo obras», concluyó Frana.

Un nuevo puente de más de 300 metros

Durante las últimas semanas, a través de operativos coordinados con la Agencia Provincial de Seguridad Vial comenzaron a llegar a la zona las nuevas vigas longitudinales, compuestas de hormigón pretensado y cuentan con una longitud de 30,86 metros de largo. Las mismas, fueron fabricadas en la ciudad de Campana (provincia de Buenos Aires) y dada la longitud, se trasladan de a dos unidades, acompañadas por móviles de las empresas contratistas que anuncian el recorrido a los usuarios.

El nuevo puente, tendrá una extensión de 308 metros y estará conformado por 10 tramos pretensados que conformarán una calzada de 8,30 metros de ancho y 1,55 de veredas por lado. Cabe destacar, que se colocarán 40 vigas sobre las 9 pilas (que cuentan con tres pilotes-columna y un cabezal superior cada una). Una vez desarrolladas esas tareas, se conformarán los terraplenes de acceso al puente, la protección contra erosión de los estribos con manta geotextil y hormigón con geoceldas que eviten socavones.

Con un presupuesto actualizado de $2.762.180.186,24 los trabajos se encuentran en el orden del 55% de ejecución y están a cargo de la U.T. conformada por las empresas Rinaudo Cía. Constructora S.R.L., Del Sol Constructora S.A. y Werk Constructora S.R.L