Enrique Estévez: "La dirigencia política es parte del problema y no de la solución"

El actual diputado nacional y pre candidato a intendente por la localidad de Rosario, Enrique Estévez, se manifestó sobre las problemáticas de la localidad y afirmó que la dirigencia política "es parte del problema y no de la solución".

"En lo personal siempre a los problemas los encaro, es una actitud que todos los días intento tener porque es la forma de resolver los problemas. Participo en política desde hace mucho tiempo, creo en la política como herramienta para cambiar las cosas. Hay contradicciones, hoy la política es parte del problema. Pero gobernar es la oportunidad de cambiar las cosas que creemos que hay que cambiar. Ese es el motivo, me quiero hacer cargo junto a mi equipo", comentó.

Actualidad rosarina

Según el entrevistado, Rosario "está vencida, derrotada, perdió su espíritu de lucha, rebelde. Necesitamos prepararnos para dar una gran pelea, la de nuestro siglo, que es pacificar a Rosario y tenemos que hacer muchas cosas que no son imposibles. Tiene que partir del municipio pero no en soledad, se tiene que convocar y tener una visión para toda la sociedad. A partir de ahí podemos volver a ser esa ciudad que era envidiada. Estoy convencido de eso".

"También veo que hoy pasan cosas que antes no pasaban, está muy sucia la ciudad. Rosario fue la primera ciudad con contenedores, gobernaba Lifschitz en Rosario. Siempre nos costó mucho el tema de la basura. Tenemos el problema de la seguridad y la violencia , que tiene otros responsables en la Provincia y la Nación, pero Rosario cayó en el control por parte de la municipalidad".

Respecto a su participación en el frente que llevó a Pablo Javkin a la intendencia, Estévez afirmó que en su lugar "hubiera convocado a los diputados nacionales. Por ejemplo, yo tengo un proyecto para declarar la emergencia en seguridad en el departamento y nunca nos convocó. No es para usarlo políticamente, sino para sumar y armar una estrategia".

La apuesta para el diputado es reunir al sector público, privado y las instituciones de la sociedad civil, en una misma mesa. Convocar a concejales, diputados nacionales y provinciales, para trabajar juntos "para que Nación haga lo que tiene que hacer".

Objetivos y responsabilidades

"Hoy la dirigencia política es parte del problema, no de la solución. Muchas expectativas se transformaron en frustraciones. No hay cámaras como anunció Nación, las paradas seguras anunciadas en febrero, no están, ahora anunciaron los totem de seguridad, el gobernador que no trabaja en Rosario como debería, tampoco se convoca el consejo de seguridad. Hay que volver a la seriedad, la planificación y la verificación. La gente no soporta más esto con razón", apuntó en diálogo con Carlos Bermejo en Agenda Rosario por Cadena OH!

"Podemos vivir mejor, tener un mejor Estado, una mejor democracia... Pero no lo va a hacer un iluminado, ni un partido político en soledad. Esto lo tenemos que comprender como sociedad, independientemente de las ideas que tengamos convivimos en un mismo lugar. Eso se hace con acuerdos, con diálogo, conversación activa. Hay que bajar la soberbia, la posible solución es con acuerdos".

"Hay una nueva generación de dirigentes que están asomando en todos lados. Se ve en el empresariado, en el sector privado, las instituciones, en la política, en la justicia. Entonces, nuestra acción cotidiana puede no estar condicionada por el pasado. Cuando se está conectado permanentemente con lo que pasó, se toman decisiones en base a lo que pasó. Tenemos que tomar decisiones en base a lo que queremos en el futuro. Por eso le digo a la gente que vaya a votar, que pueden elegir o expresar su desacuerdo, pero no hay que ser indiferentes", dijo por último.

Escuchar también audio completo: