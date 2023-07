Continúa el pedido de justicia por la muerte de Santiago Zapata

Pasaron tres años de la trágica muerte de Santiago Zapata, un adolescente de tan solo 15 años. El 2 de marzo de 2020 ingresó al hospital de San Cristóbal con un golpe en la cabeza y murió a las pocas horas. La familia denuncia mala praxis y exige justicia.

"Cuando volvemos el tiempo atrás, me pongo a pensar cuánto tiempo pasó. Lo ingresé al nosocomio a las 2:35 de la mañana con un golpe en la cabeza. Era un chichón visible con un color que llamaba la atención. La doctora Aldana Fontanini de la ciudad de Santa Fe, me dijo que ese golpe era de larga data. Me dijeron que los síntomas era ingesta por estupefacientes, sin estudios previos ni toxicológicos. Yo lo llevé vivo y me lo entregaron de la peor forma", comentó Yanina Demichelis, la mamá.

"A las 3 le colocaron un suero y a las 13 horas mi hijo falleció. Tuvieron las horas suficientes para ver qué pasó. Santiago tuvo la chance para hoy estar acá con sus hermanos, pero no se logró por un error, por impericia médica. Hubo autopsia, yo pedí secuestro de cuerpo, y la preliminar de un traumatismo encéfalocraneal. A mí me avalan las pruebas para decir lo que estoy diciendo", remarcó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

La causa tiene dos partes, uno es el hecho generador y otra la mala práxis. Santiago recibió un golpe en la cabeza por parte de un amigo, "entre comillas; yo no estaba presente, no sé si fue queriendo o no. Fue en el domicilio de esta persona, que quedó como autor responsable del golpe, tenía 17 años. Eso pasó a minoridad, pero el Código Procesal no nos permitió hacer mucho. Es mucha impunidad".

"Cuando hacemos secuestro de cuerpo estábamos seguros que Santiago no había consumido drogas, ellos nos decían que eran drogas sintéticas. Entonces le hacen un suero, me lo sedaron en dos oportunidades y el traumatismo avanzó. Me decían que iba a despertar, pero mi hijo murió de un paro por el error que cometieron. No se hicieron las cosas que se tendría que haber hecho, placas, derivación toxicológica", detalló la entrevistada.

La causa

"La situación está compleja. Quiero el apartamiento urgente de este profesional, porque no me permite avanzar. Mi hijo entró caminando y le dijo a esta médica que le dolía la cabeza y me lo entregaron en un cajón. Hay cuatro médicos imputados por homicidio culposo, autores. Nos constituimos como querellantes, estamos esperando la acusación. Nos representa el doctor Alejandro Otte".

En febrero del 2022, cuatro médicos fueron imputados por la coautoría del homicidio culposo del adolescente Santiago Zapata cometido en 2020 en el hospital Samco de San Cristóbal. Un cardiólogo de 40 años, que al momento de los hechos era vicedirector del nosocomio; un psiquiatra de 36; una médica de 45; y otra, de 26.

La atribución delictiva fue realizada por el fiscal Héctor Aiello en la sede de la Unidad Fiscal San Cristóbal, quien indicó que “los imputados transitan el proceso judicial en libertad”. Según precisó, “se les endilga una actuación negligente por no haberle brindado al paciente la atención médica necesaria para salvar su vida". El fiscal subrayó que “en contra del diagnóstico del Samco, la autopsia reveló que la muerte fue producto del golpe en la cabeza al que ninguno de los profesionales le prestó atención”, y aseveró que “no tuvo relación con la ingesta de drogas”.

"Hay muchos intereses de por medio, hay una mano negra. Yo no tengo miedo, yo perdí todo. Tengo dos hijos de 9 y 5, son mi motor para seguir viviendo. Pero quiero justicia. No me están escuchando o no me quieren escuchar. Fuimos al ministerio de Salud, no hay sanción administrativa, no tomaron medidas, los médicos siguen trabajando", dijo por último Demichelis.

Escuchar también audio completo: