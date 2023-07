Perotti participó del lanzamiento de un programa nacional de financiamiento para empresas productoras de biodiesel

El gobernador Omar Perotti, junto a la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, participó este viernes de lanzamiento del “Programa de Financiamiento para Capital de Trabajo en la Industria del Biodiesel”, implementado por el gobierno nacional, y que consiste en un subsidio destinado a la tasa de interés de las empresas del sector, para el que se dispondrán 988 millones de pesos. El objetivo del programa es promover el desarrollo de la industria de biocombustibles en Argentina y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos por la legislación vigente en el sector. En ese sentido, se busca asegurar el abastecimiento de biodiesel para reducir la importación de gasoil y cumplir con los objetivos de desarrollo económico y autoabastecimiento de hidrocarburos. En su discurso, el gobernador reconoció la importancia de la medida y recordó que “a fines de abril habíamos tenido un encuentro con la presencia de la secretaria de Energía de la Nación y todo el sector productor de biocombustibles, particularmente las pequeñas y medianas empresas, que tienen una alta participación en el mercado nacional de biodiesel -con más del 80%- y del mercado exportador. Esa reunión fue importante para seguir avanzando en las necesidades de incorporar un crecimiento para el sector que ante la crisis de falta de gasoil estuvo con la capacidad para sumar toda su producción, y lo hizo con éxito”. “La reunión de hoy tiene que ver con esas gestiones, donde se había pedido que el Banco de la Nación Argentina (BNA) pueda ser parte de un financiamiento especial para acompañar al sector, al que las situaciones económicas de los distintos actores genera mucha preocupación, en la fijación de precios, en el porcentaje de corte, en los valores con los que el combustible se le reconoce al sector, y uno de los elementos importantes es que todos estos vaivenes los encuentran teniendo que asumir un costo financiero importante”, explicó Perotti. “Esta medida no resuelve el fondo de la cuestión, pero sí es un paliativo o una ayuda que, claramente habla de la comprensión de la situación del sector, de la visibilización, y estar aquí en el Ministerio de Economía hablando de esto es muy importante”. “Hoy se generó este convenio para garantizar una operatoria específica para el sector productor de biocombustibles en la Argentina -continuó el mandatario provincial-, y particularmente con la mayor participación de todas nuestras empresas”, y destacó que “es un paso importante que en la resolución se reconozca la problemática que tiene el sector de pequeña y mediana empresa de los biocombustibles”. Asimismo, Perotti indicó que queda “una puerta abierta con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía para seguir avanzando en un sector que para nosotros es estratégico, no solamente por ser santafesino, sino porque es la posibilidad de generar combustibles con un grado de sustentabilidad que hoy la Argentina y el mundo necesita”. En ese sentido, el gobernador remarcó que “somos una provincia que ha apostado muy fuerte a los biocombustibles, y el sector privado ha sido consecuente con esa línea, generando la mayor infraestructura de procesamiento, generación y exportaciones de biocombustibles, con lo cual para nosotros es un sector estratégico y es un sector a cuidar, por los vínculos con todo el sector agrícola y la incorporación de valor agregado, con las particularidades de una Argentina que tiene que generar instancias sustentables en sus combustibles y su economía”. “Creemos que el gas va a ser el combustible de transición de los próximos 20 años, y el biodiesel tiene que ser la alternativa, por lo cual creemos que aquí hay futuro, y esta instancia de financiamiento nos permitirá seguir avanzando y destrabando alguna otra instancia puntual para fortalecer el sector de pequeños y medianos actores en la generación de biodiesel”, concluyó Perotti. En ese sentido, Royón explicó que “esta línea es parte de la conversación que mantuve en Santa Fe a mediados de abril con el gobernador Omar Perottti y que fue pedida por los principales actores del sector que serán los beneficiarios de la misma. No había antecedentes de una línea así y por eso se demoró un poco más de lo deseado, pero es una ayuda concreta al sector en un momento complejo”. Por su parte, el diputado nacional, Roberto Mirabella, afirmó que “producir biodiesel genera empleo y se pagan impuestos. Argentina importó en el año 2022; 4.600 millones de dólares en gasoil, eso se podría sustituir con producción de biodiésel argentino. Esto es un tema clave para la economía santafesina y también por el impacto ambiental, con una reducción del 60 o 70% de la emisión de gases de carbono comparado con los combustibles de la industria fósil”. “En la actualidad el sector del biodiesel necesita acceder a líneas de financiamiento para capital de trabajo a corto plazo. Esta nueva herramienta del gobierno nacional a pedido de Santa Fe es un paso más que se va a brindar a las empresas para afrontar esta coyuntura difícil”, finalizó el diputado nacional Roberto Mirabella. Por último, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, sostuvo que “la matriz productiva de Santa Fe constituye el 80% de la producción de biodiesel de todo el país. Siempre desde distintos espacios de conducción política tuvo su respaldo, en 2004 Santa Fe dictó una propia ley para fomentar una actividad que claramente hoy está en punta porque tiene que ver con la mirada ambiental, con la necesidad de utilizar estos combustibles en reemplazo de aquellos fósiles”. Y concluyó: “Es por eso que, en una visita de la secretaría a Santa Fe, le trasmitimos la necesidad de seguir respaldando la actividad. Hoy estamos celebrando la firma de un convenio para poner en acción una línea de préstamos para capital de trabajo con una tasa de interés subsidiada. Esto es un logro porque era lo que reclamaba el sector”. Del acto realizado en la sede del Ministerio de Economía de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participaron también el secretario de Producción de la Nación, José Ignacio de Mendiguren; la presidenta del BNA, Silvina Batakis; y la ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Erika Gonnet, entre otros. EL PROGRAMA A través de la Resolución 947/2023 publicada este lunes 10 de julio en el Boletín Oficial se estableció la creación de un programa de financiamiento para el sector de biocombustibles en Argentina, en cumplimiento de la Ley Nº 27.640 que regula dicha industria. El esquema, tiene como objetivo ofrecer condiciones favorables de financiamiento para la adquisición de insumos necesarios para la elaboración del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil. La resolución destaca la importancia de garantizar el abastecimiento de biodiésel para reducir la importación de gasoil y cumplir con los objetivos de desarrollo económico y autoabastecimiento de hidrocarburos. También reconoce las dificultades financieras que enfrentan las empresas del sector y propone medidas preventivas para evitar problemas en los precios y los cortes obligatorios de biodiesel. Para llevar a cabo la propuesta, se destinará una suma de $ 988.000.000 provenientes del Tesoro Nacional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). Las entidades financieras serán responsables de canalizar los fondos hacia las empresas habilitadas por la Secretaría de Energía. La resolución, involucra a varias entidades y se basa en las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios. Su objetivo principal es promover el desarrollo de la industria de biocombustibles en Argentina y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos por la legislación vigente en el sector. FINANCIAMIENTO El programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. El objetivo principal es ofrecer mejores condiciones de financiamiento para la adquisición de los insumos necesarios para la elaboración del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 27.640. Según el artículo 2º de la resolución, el programa contempla la bonificación de un 14,5% de la tasa de interés BADLAR más 7%. Esta bonificación se implementará a través de líneas de crédito otorgadas por entidades financieras, tanto públicas como privadas, que se adhieran al programa y cuenten con un alto grado de despliegue territorial. El artículo 3º establece que el programa será implementado a través del FONDEP y la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía deberá destinar una suma de $ 988.000.000 para su ejecución.