Madre e hija murieron por inhalación de monóxido de carbono

Dos mujeres fallecieron por inhalación de monóxido de carbono en Puerto General San Martín. Al resepcto, se comprobó que había dos hornallas de la cocina encendidas al momento del hallazgo. Eran madre e hija (80 y 61 años respectivamente)

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Buenos Aires al 500. Ambas fueron encontradas por un familiar (hijo menor de una de las mujeres y nieto de la otra).

Una de las víctimas fue hallada sin vida al ingreso de los agentes de la fuerza; la otra tenía signos vitales y fue trasladada al sanatorio Delta de la ciudad de Rosario, aunque finalmente murió.

Después del hecho, organismos de salud volvieron a recordar la necesidad de tomar conciencia y no utilizar hornos de gas u hornallas para calentar el ambiente. Además, piden no quemar nada en una estufa ni en una chimenea que no tenga un tubo de escape al exterior.

Por último, recomiendan no dejar el auto con el motor encendido dentro del garaje de su casa, por más que la puerta esté abierta.