Los Pumas vencieron a Australia en la última jugada del partido

Los Pumas vencieron 34-31 a Australia en Sídney por la segunda jornada del Rugby Championship. En un encuentro con resultado cambiante, los Albicelestes obtuvieron el triunfo por un try de Juan Martín González cuando quedaban segundos para el final del match disputado en el estadio CommBank. Luego de lo que fue la abultada derrota contra los All Blacks la semana pasada, los Albicelestes se recuperaron y ahora viajarán a Sudáfrica para medirse con los Springboks por la última fecha.

La historia no había comenzado bien para el conjunto nacional por el try Len Ikitau proseguida por la conversión y un penal de Quade Cooper que puso al dueño de casa 10-0 arriba a los 12 minutos. Sin embargo, en el primer tiempo los Pumas reaccionaron y se fueron al descanso en paridad gracias a un penal de Emiliano Boffelli y el try de Jerónimo De la Fuente (más la conversión de Boffelli).

Ya en el complemento, los dirigidos por el australiano Cheika dieron vuelta el score por el try del capitán Julián Montoya y la posterior conversión de Boffelli. La alegría duró poco porque Nic White apoyó y Cooper no falló al meterla entre los postes para sellar el 17-17 parcial. Boffelli puso otra vez en ventaja a los visitantes con un penal y Mateo Carreras estiró la diferencia con excursión en territorio ajeno.

Argentina estaba 27-24 a punto de liquidar el pleito y a metros del in goal australiano, pero un robo y contragolpe de cancha a cancha Mark Nawaqanitawase desvaneció las esperanzas a cinco minutos del final. A segundos del pitazo final, Juan Martín González se puso el traje de héroe y consiguió el try de la victoria frente a una muralla amarilla.

De esta manera la tabla de posiciones del Rugby Championship quedó con Nueva Zelanda 9, Sudáfrica 5, Argentina 4 y Australia 1. La última fecha será el sábado 29 de julio con los Wallabies frente a los All Blacks y los Pumas en su visita a los Springboks en Johannesburgo (desde las 12:05 hora argentina).

Con información de Infobae