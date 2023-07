Unión empató 0 a 0 con Platense y sigue sin cosechar triunfos en la era del Kily

Este sábado, Unión empató 0 a 0 frente a Platense en el estadio 15 de abril por la 25ta fecha de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro fue Fernando Espinoza.

El conjunto de Cristián González no tuvo un buen rendimiento. Le faltó profundidad y por culpa de una imprecisión constante en los últimos metros no logró doblegar a la defensa rival. Durante todo el partido se mostró errático e inconexo. Prácticamente, no tuvo situaciones de gol en todo el encuentro.

Por el lado del Calamar, si bien en la primera etapa buscó dominar el encuentro no supo hacer daño. A partir del segundo tiempo, se conformó con el empate y se refugió más cerca de su arquero. Igualmente, sobre el final tuvo la posibilidad de ganarlo pero apareció Sebastián Moyano que impidió la victoria del equipo de Martín Palermo.

Con este resultado, el Tatengue alcanza la 22da posición con 26 unidades. Hasta el momento, no pudo ganar en la era del Kily Gonzalez como entrenador, en la cual jugó cuatro partidos con tres empates y una derrota, con el adicional de que no convirtió ningún gol. La próxima fecha será frente a Vélez, en lo que será un ambiente caldeado luego de lo que sucedió con Sebastián Méndez.