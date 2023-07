Kily González sobre la falta de gol: "No estamos finos de cara a la definición"

Este sábado, Unión empató 0 a 0 frente a Platense en el estadio 15 de abril por la 25ta fecha de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro fue Fernando Espinoza.

Hasta el momento, el equipo durante era del Cristián González no convirtió goles. Al respecto, el técnico enfatizó: "No estamos finos de cara a la definición. No generamos situaciones claras de gol".

"Fuimos el protagonista del partido. Fue un partido muy tenso y trabado. Teniendo en cuenta la situación en la que estamos, lo importante es sumar" opinó el técnico sobre el desarrollo del encuentro.

Respecto al estado del campo, González apuntó: "Me preocupa su estado. Se levanta muchísimo el césped. Incluso, el jugador tiene que hacer varios controles del balón y eso ralentiza nuestro fútbol. Es un aspecto importante a mejorar".

En cuanto a la inhibición que detenta el club para incorporar, el Kily aclaró: "Los dirigentes saben que deben traer refuerzos, necesitamos gente que venga a sumar de todos lados y no sólo que complemente. Soy bastante exigente al respecto porque me prometieron que van a buscar los jugadores que realmente necesitamos".

Por último, habló sobre el debut de Mariano Meynier y afirmó que "me encanto cómo jugó, estaba convencido de que iba a estar con mucha energía y lo vi muy bien".