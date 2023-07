Ricardo Olivera: "No tiramos la toalla, replanteamos la estrategia de campaña"

Continúan las repercusiones de la derrota electoral que sufrió el Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Santa Fe en las principales candidaturas, y comienza una nueva campaña electoral de cara a las generales del 10 de septiembre.

Desde el oficialismo mantuvieron reuniones para poder diagramar una estrategia que le permita recuperar votos y achicar el margen del 35 por ciento al menos en la candidatura a gobernador.

"Estamos realizado reuniones importantes para armar la estrategia teniendo en cuenta lo que se viene después de las PASO. Estuvimos tres horas reunidos definiendo ideas, proyectos y demás, con Marcelo Lewandowski que convocó a los tres integrantes de la interna. Salimos contentos, acordamos 4 o 5 ejes de campaña, que obviamente Marcelo será el encargado de empezar a trabajarlas, junto a una serie de actividades de cara a la campaña electoral. Ahora por entrar en una reunión convocada por Omar Perotti con los 28 candidatos a diputados provinciales que conformarían la lista del oficialismo", detalló Ricardo Olivera, presidente provincial del partido.

"Ayer hicimos las conclusiones, vimos las cosas a corregir y hoy nos pusimos a trabajar. Era impensada tanta diferencia, evaluamos la posibilidad de una derrota pero no de estas características", admitió en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

El entrevistado plasmó algunas reflexiones generales para comprender el contexto del justicialismo. La primera es que la gente está votando en contra de los gobiernos, más allá de que sus gestiones no son malas, son normales, como en Rafaela o Jatón mismo en Santa Fe. "La bronca de la gente, la pandemia, no alcanzan los sueldos, hacen que la primera reacción sea contra quienes estamos gobernando. Esto pasó en otras provincias también".

La segunda, que tiene que ver con lo propio del partido: "arrancamos con la estrategia electoral demasiado tarde, mientras que Pullaro hace dos años definió ser candidato y comenzó a recorrer la provincia. Nosotros lo definimos dos horas antes del cierre y esto se nota, sobre todo cuando tenes que transitar territorios y recorrer una provincia tan grande".

La tercera tiene que ver con una estrategia de la propia oposición. "Nosotros hicimos una campaña muy prolija con un acuerdo de no agresión y la pelea de los candidatos del frente de frentes logró movilizar más gente desde el punto de vista electoral. Son errores que asumimos, estamos haciendo la autocrítica y vamos a tratar de resolverlo".

"Hay un gran porcentaje de gente que no fue a votar, que anuló el voto o votó en blanco. No significa que esos votos son para nosotros, somos muy autocríticos. No tiramos la toalla, cometimos a errores en el mensaje, no alcanzamos a enamorar a los jóvenes ni a los santafesinos. En ese marco estamos replanteando la estrategia de campaña que ya arrancó en el día de hoy. Tendremos una estregia electoral departamento por departamento, seguramente ligaremos nuestra estrategia a la de Nación y las elecciones a nivel nacional. No queremos quedar al margen", dijo por último.

