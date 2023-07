El insólito empate en las elecciones de la localidad de Casalegno

Casalegno es una localidad muy pequeña de la provincia de Santa Fe. Se encuentra a 100 kilómetros de la capital, en el departamento San Jerónimo, sobre la ruta 10, a 30 kilómetros de Gálvez.

En las elecciones del pasado domingo no se definía nada particular, ya que había dos listas sin internas: la de actual presidenta comunal María del Luján Giménez, propuesta para la reelección por el radicalismo dentro del frente opositor “Unidos para cambiar Santa Fe” y su contrincante Luis Miguel “Percha” Rodríguez, por el justicialismo en la alianza “Juntos avancemos”.

Pero lo particular es que sacaron 69 votos cada uno, en lo que se considera un empate técnico.

"Yo estuve acá toda la vida, mis viejos se ubicaron acá y nací acá. Esta es la segunda vez que voy como candidato a presidente comunal, las elecciones pasada también participamos, perdimos por 6 votos. En este caso se dio un empate, 69 a 69", comentó Luis Miguel Rodríguez para Cadena OH!

Un jubilado italiano será la estrella de la elección y el comentario de todo un pueblo, aunque el resultado que podría alterar con su voto no define nada. Es que es el único voto extranjero que se registró en esa localidad del centro santafesino. El misterio de saber por quien votó, o si lo hizo en blanco, recién será develado durante el escrutinio definitivo, cuando le toque el turno del recuento oficial de datos al departamento San Jerónimo al que pertenece.

Sucede que, según el protocolo que establecieron en el gobierno de Santa Fe, los sufragios de los extranjeros habilitados a participar en las categorías comunales -cuando son cinco o menos en la primera mesa del local electoral- se deben colocar en un sobre con la leyenda “Voto extranjero” y no se abren ni se cuentan en la mesa, sino en el escrutinio definitivo que hace el Tribunal Electoral en la capital.

"Son unas paso en las cuales no hay internas, no define otra cosa. Entonces nos pusimos de acuerdo en elevar una nota a la junta electoral que no se contabilice el voto para no exponer a este hombre, Roberto Petrín", remarcó en diálogo en Cadena OH!

Tras la resonancia del caso, Petrin dijo ante la prensa que se siente “vulnerado”,y contó que le gustaría que se anule su voto para no quedar mal en un pueblo donde todos se conocen, y se sepa a quien votó. “Se vulneró mi privacidad. Acá el único voto cantado es el mío”, explicó.

"Es un pueblo tranquilo, con un poco más de 100 años, nos conocemos todos, somos una familia grande. Yo trabajo en una fábrica, es una zona agrícola ganadera y tambera, todo está vinculado con el campo. Apuntamos a hacer obras que mejoren la calidad de vida", dijo por último.

