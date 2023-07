Cuestionan la quita de colectivos por el receso invernal

La concejala Silvana Teisa cuestionó la quita de unidades del transporte público de pasajeros durante el receso invernal. “Es algo que lo manifestamos desde el primer día que asumí como concejal. Por un lado tenés a una Municipalidad que promociona actividades para chicos y chicas que están de vacaciones de invierno, pero por otro le quitás la posibilidad para que puedan manejarse por la ciudad”, indicó.

“Que los estudiantes estén de vacaciones de invierno no quiere decir que la ciudad se paralice, sino por el contrario. El intendente y sus funcionarios del área del transporte público de pasajeros parece que no lo entienden”, fustigó la edil peronista. “Pareciera ser que se entiende que estando de receso invernal la ciudad se paraliza y la realidad es que no, que la ciudad se moviliza más”.

En ese sentido, remarcó que “los padres piden vacaciones para poder llevar a los chiquitos a distintas actividades, pero seguimos teniendo la misma problemática que es la movilidad en la ciudad de Rosario”. Y agregó que “entender que sólo se utiliza el transporte público en época escolar es un grave error”.

“Nosotros debemos prestarle a la ciudadanía un sistema de transporte que circule las 24 horas, los 365 días del año”, aseguró la legisladora local, quien con respecto a la mejora en la frecuencia y servicio del transporte público, dijo: “En noviembre el intendente anunció la incorporación de 57 unidades y recién en marzo solamente fueron 40, hace diez días dijo que se habían incorporado 17 y fueron solamente diez”.

“Ahora en invierno –continuó Teisa– se vuelven a quitar unidades de funcionamiento y al no haber clase ellos estiman que se utiliza menos el transporte, y la realidad es que no. Es contradictorio, están manifestando ofrecer una serie distintas actividades para chicos y chicas que hoy están de vacaciones, pero no le están prestando el servicio”. Y cerró: “Evidentemente hay un estudio errado y si siguen sin escuchar esa demanda, quienes siguen pagando los platos rotos son los ciudadanos y ciudadanas”.