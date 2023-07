Farías habló con la prensa luego de su despedida de Colón: "No pensaba que iba a pasar tan rápido lo de la oferta"

Si bien no fue la despedida soñada producto de la derrota de Colón frente a Tigre por 3 a 1, Facundo Farías pudo saludar a su gente y a la hinchada Sabalera tras la confirmación de su venta al Inter Miami. El club le dio una plaqueta como homenaje.

Leer más Confirmado: Colón destrabó la negociación y Facundo Farías será nuevo jugador del Inter Miami

Después del partido, la Joya habló con la prensa para despedirse. "Después de la lesión no me esperaba una oferta tan rápido. Todavía estoy intentando seguir aprendiendo y reencontrarme con mi mejor nivel" reconoció.

"Espero encontrarme y aprender mucho de Lionel Messi. Es el ídolo mío y de todos los argentinos, será emocionante compartir con él" comentó sobre la oportunidad de estar con el astro rosarino.

Con respecto a su presencia frente a Tigre, Farías admitió: "Hoy más que nada intenté acompañar. Quería entrar un rato pero no se dio. Previamente me habían dicho que si íbamos ganando o perdiendo 10 a 0 no iba a entrar".

Por último, se lamentó por el momento que atraviesa el Sabalero: "La verdad estoy con bronca. A nadie le gusta que estemos peleando el descenso. Ojalá este mercado de pases nos podamos reforzar".