Patricia Bullrich: ”Que me crucen los camiones que quieran, pero si negociamos el cambio no se puede avanzar”

Culminando su paso por el sur bonaerense, la precandidata a Presidente, Patricia Bullrich recorrió la Ciudad de Bahía Blanca, visitando medios locales, para luego caminar el centro comercial y charlar con vecinos.

En declaraciones radiales y consultada sobre su propuesta de campaña en la que habla de un cambio profundo, manifestó “Si hay algo que nosotros aprendimos del gobierno anterior es que un cambio lento, gradual, permite que se organice el adversario y tenga tiempo para rearmarse en aquellas cosas que se necesitan cambiar. Si vas haciendo las reformas muy de a poco, lo que termina pasando es que te perdiste toda la gestión.”

Al respecto, El precandidato a Diputado Nacional José Nuñez sostuvo: “no vamos a tolerar que nadie imponga condiciones por fuera de la Ley y que se interpongan en el crecimiento de la Argentina y de nuestra provincia de Santa Fe. El cambio es profundo o no es y así lo entendemos”.

Al momento de profundizar sobre la reforma laboral que realizará y preguntada respecto a qué medida tomaría en caso de que los sindicatos reaccionen cruzándole los camiones, expresó: “Que me crucen los camiones que quieran, pero si negociamos el cambio y vivimos con miedo no se puede avanzar. Ellos te piden que te sometas y no lo vamos a aceptar”, y agregó: “Hay muchos mecanismos para comenzar a trabajar sobre una conducta colaborativa de los gremios. La Corte Suprema de Justicia ya ha planteado que la personería gremial es una figura abstracta, no es una figura que tenga el valor que los gremios le quieren dar, que es el monopolio sindical”.

Para finalizar Bullrich indicó: “Hay que trabajar sobre cambios en los modelos de convenios colectivos que se agarran de convenios colectivos del año 75 y sobre la transparencia, hay que crear una oficina de transparencia sindical, con declaraciones juradas de bienes, analizar cómo es el componente económico de cada uno de los gremios. Todo aquel que quiera venir a hablar, va a ser bienvenido.”