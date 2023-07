Acuerdo con el FMI: tras el pago de hoy, Argentina enfrentará intereses por 830 millones de dólares

El ministro de Economía, Sergio Massa, resolvió hoy el pago de los compromisos de julio con el FMI, un total de 2.700 millones , con el desembolso puente del CAF y la ampliación del swap con China.

Sin embargo le resta otro desafío: el pago de intereses por US$ 830 millones.

"El próximo vencimiento es el viernes. Sobre ese esquema de pago se informará ese día", indicaron fuentes de Hacienda consultadas por Noticias Argentinas.

Argentina esperaba el desembolso correspondiente a la quinta y a la sexta revisión pero como el staff level agreement, es decir, el acuerdo a nivel técnico, recién se cerró e informó oficialmente el viernes y el FMI entró en el receso de verano por dos semanas, los US$ 7.500 millones recién llegarán hacia fin de ese mes, con lo que se debieron buscar alternativas de financiamiento para abordar los compromisos.

Así, para enfrentar el pago de hoy Argentina consiguió el aporte de US$ 1.000 millones de la CAF y, además, una ampliación en el uso del segundo tamo del swap con China

"El Banco del Pueblo Chino y el gobierno chino decidió ampliar el uso del segundo swap o del segundo tramo del swap que Argentina tiene con el gobierno chino, permitiéndonos que los 1.700 millones de dólares adicionales para completar el pago en el día de hoy de 2.700 millones de dólares, se realice en yuanes directamente desde la cuenta del segundo tramo swap de Argentina con China al Fondo Monetario Internacional", precisó Sergio Massa previo a la apertura de los mercados con el objetivo de despejar incertidumbres.

Como se informó, aún no está definido con qué recursos Economía enfrentará el pago de los intereses del viernes, pero el objetivo es el de "no afectar reservas", con lo que se deduce que el pago será con más yuanes o con algún aporte de otro organismo que efectúe otro depósito puente.

El viernes Hacienda anunció que negociaba aportes con esta características del CAF (los US$ 1.000 millones que se terminaron otorgando y que Argentina devolverá cuando se efectivice el ingreso de los dólares del FMI) y con el BIS (Bank for International Settlements).

Superados los pagos de esta semana, Argentina tiene un respiro hasta el día de la primavera donde le toca la primera amortización de capital por US$ 923 millones.

Sin embargo todos los compromisos hasta fin de año podrán ser abordados con el ingreso de los dólares previstos en el nuevo acuerdo.

A continuación el detalle de los pagos al FMI por lo que resta del año:

-21 de septiembre: US$ 923 millones en amortización de capital

-30 de octubre; US$ 2.652 millones en amortización de capital

-30 de noviembre: US$ 830 millones de intereses

-31 de diciembre: US$ 923 millones en amortización de capital

Si se suman los compromisos de hoy y los que restan hasta el 31 de diciembre daría un total de US$ 8.858 millones, mientras que el FMI se comprometió a desembolsar US$ 7.500 millones más un extra de poco más de US$ 3.000 en noviembre. Suficiente para enfrentar la totalidad de los pagos a ese organismo, informó Noticias Argentinas.