Heinze: "Ahora jugaremos en casa y buscaremos dar vuelta la serie"

Este martes, Newell's perdió 2 a 1 frente a Corinthians en el estadio Neo Química Arena por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Marcos Portillo a los 49'PT marcó el primer tanto del partido para la Lepra, mientras que Yuri Alberto de penal a los 57'ST y Wesley Ribeiro lo dieron vuelta para los locales.

Después del partido, Gabriel Heinze habló en conferencia de prensa y explicó: "El primer tiempo nos costó y no pudimos ganar los duelos individuales. Desde el planteo buscamos darle ayuda a esa línea de tres defensores".

"El gol y las ocasiones de gol vinieron porque por el lado opuesto hubo superioridad numérica" agregó.

En cuanto a las fallas del equipo, sobre todo en el primer tiempo, aseguró: "Cometimos errores claves pero también hay virtud del rival".

Posteriormente, sobre la serie abierta, indicó: "Ahora jugaremos en nuestra casa y buscaremos dar vuelta la serie".

Por último, tuvo un cruce con el periodista Pablo Gavira, quien lo trató de maleducado a lo que el Gringo respondió: "¿Quién es el maleducado?, si te estoy respondiendo y me interrumpís. Como te voy a faltar el respeto yo, si no me dejás terminar"