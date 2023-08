Camila Homs, opinó sobre la separación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Camila Homs fue contundente en su visita a Desayuno Americano al hablar de la posibilidad de reconciliarse con Rodrigo de Paul tras la separación de Tini Stoessel.

“¿Puede haber una segunda vuelta?”, le preguntó Carlos Monti y la modelo le respondió tajante: “No, de mi parte no. Mi ex y mi actual no se conocen y trato de que no”.

Entonces, Camila explicó: “Con Rodrigo no nos seguimos en redes sociales. Cuando él está con los nenes o yo, tratamos de informarnos todo sobre ellos”.

Camila Homs respondió en el programa de América si mejoró o no el diálogo con Rodrigo de Paul desde la polémica separación. “De la separación a hoy, ¿mejoró un poquito la relación entre ustedes?”, le consultaron y ella aseguró: “Un poco sí, tenemos diálogo cordial por nuestros hijos”.

