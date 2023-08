Se inauguró el Camino de la Ruralidad del distrito Barros Pazos de Reconquista

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, inauguró este domingo el Camino de la Ruralidad del distrito Barros Pazos de Reconquista, departamento General Obligado.

En la oportunidad, Perotti sostuvo: “Terminamos este tramo y llevamos superados largamente los 1.100 kilómetros de caminos rurales en toda la provincia, y 126 escuelas incorporadas en esta conducción. Producción trabajo y educación son las cosas que deben sostener, afirmarse en esta provincia. Hablar desde aquí con quienes conocen el medio rural, quienes han vivido en el medio rural, sin dudas que lo que hemos escuchado es lo cercano”, dijo el gobernador.

“Lo importante de cada uno de estos testimonios -continuó Perotti-, es poder llegar a muchos donde ir a un dispensario en el asfalto, es parte de lo cotidiano y a lo sumo, del tiempo con que voy, trasladar a las escuelas es exactamente lo mismo, cuando está esa comunicación, pero cuando no tenemos en cuenta esto, las repercusiones también se dan en esas ciudades, porque muchísima gente ha tenido que migrar. Ese éxodo, que muy bien definía el presidente de la vecinal, que se nos dio en la zona rural tiene mucho de esta ausencia y de estas carencias”, agregó el mandatario santafesino.

Y luego, Perotti prosiguió reafirmando que: “Esta es una provincia agrícola, ganadera, agroindustrial, agroalimentaria. Es impensado llevarla adelante en todo su potencial, sin esto, sin la vinculación, sin los caminos para poder salir. Las épocas fueron permitiendo que se hicieran otras obras y estas quedaban de lado porque a muchos les cuesta desde la mirada a veces lejana al sector rural, donde es más fácil a veces decirles palabras de acompañamiento, que de decisiones firmes de inversión para acompañarlos de verdad. No se acompaña con discursos, se acompaña con hechos con hechos concretos y con inversiones”, dijo el gobernador Omar Perotti.

Al continuar su alocución, el mandatario provincial señaló: “Poniendo plata donde vive poca gente que es a lo que le escapan muchos, poner plata en la ciudad donde hay más gente o más votos para algunos. Esta inversión puesta quizás en otro lugar, lo ve mucha más gente. Muchas de estas decisiones son las equivocadas en muchos de estos años pasados, donde parecía que la política se regía por una máxima: las cosas que no se ven, o pasa por donde hay poca gente, no hay que hacerlas, las cosas que no se terminan en la gestión de alguien como gobernador, no hay que hacerlas. Entonces hacemos pedacitos, cositas chiquitas, y no vamos al fondo. Y hoy nosotros estamos satisfechos de estar cumpliendo por haber roto esa instancia, por haber invertido en la infraestructura de fondo que necesita esta provincia para crecer. En estos caminos de la ruralidad, en acueductos, en gasoductos, en rutas transversales, en conectividad, en internet de calidad para que llegue a cada uno de nuestros pueblos y ciudades, porque estamos convencidos que eso es lo que en definitiva, va a poner a esta provincia, no solamente de pie con el esfuerzo de todos, sino con un rumbo, donde equilibremos poblacionalmente esta provincia, la integremos territorialmente para que vivir y producir sea una situación de aliento permanente que el gobierno debe dar”, continuó Perotti.

“Yo quiero agradecerles a todos los que viven aquí, a todos los que resistieron durante muchísimo tiempo. Me preguntaban cuando llegaba, qué significan los caminos rurales y me quedé pensando después, en realidad los caminos rurales son una reparación para tanta gente que vivió en el campo y se quedó, para muchos que sienten que allí hay un potencial no aprovechado. Estamos reparando eso. Por eso, gracias a los que la lucharon desde aquí, a los que no se desanimaron, a los que trataron de contagiar a sus hijos, y a los que seguramente están deseosos de aprovechar plenamente la obra que hoy tenemos”, afirmó en otro tramo de su pronunciamiento.

Para finalizar, el gobernador aseguró: “No me cabe duda de que a esta inversión la van a devolver con creces, con más producción, con otras producciones sumadas para agregar valor, con una vida comunitaria que va a crecer y se va a enriquecer, con una educación que no va a tener días sin clases porque no hay cómo llegar, alumnos y docentes, y fundamentalmente, la tranquilidad que da saber que vivir en el campo te da la alternativa de salir sin ningún inconveniente, frente a una emergencia. Esto es un cambio muy profundo en la provincia, por eso queremos realmente que sea ley, que no dependa de que alguien entienda y acompañe al sector agropecuario para que se hagan caminos rurales, sino para que la comunidad en su conjunto, que valora la producción de alimentos, que valora tenerlos todos los días, sepa que de allí donde se producen, de allí donde se trabaja, se necesita la mejor infraestructura y la mejores condiciones para los que allí viven puedan tener acceso a la educación y a la salud”.

Por su parte, el intendente local, Enrique Vallejos, se refirió a la obra como “un reclamo histórico”, y continuó: “Había dos cosas que nos pedían cuando veníamos aquí: arreglar un puente que conectaba con la Ruta 11, y el ripio de este camino. Hoy, esto es una realidad y seguramente, como pasó en otras instancias, cuando mucha gente se iba, hoy vemos que actividades se empiezan a hacer aquí, en Barros Pazos. Hay equipos de fútbol infantil, y de grandes, que ya empezaron a recuperar el club junto con toda la comisión que hoy conformaron, y gente de reconquista que empieza a venir de nuevo a Barros Pazos, y creo que eso es muy importante para poder seguir siendo parte de la misma comunidad y que los productores que tanto aporte hacen para nuestro norte, puedan tener hoy esta caricia al alma en estas obras de infraestructura que son esenciales, creemos que este desafío que planteó Omar Perotti, de poder transformar en ley este programa que inició con su gobierno, hoy es un desafío de todos”.

Por último, Yamila Spesot, presidenta de la vecinal Barros Pazos, indicó: “Esta es una obra muy esperada, muy anhelada desde hace más de 20, 25 años y esto nos abre puertas a los productores, a los clubes, a las escuelas, y también a nuestra capilla histórica. Este ripio es muy importante para la comunidad de Barros Pazos, esperemos que podamos seguir haciendo más accesos para seguir trabajando”.

LA OBRA

Tiene una extensión de 20.340, una inversión actualizada de $216.614.341,26 y beneficiará a más de 50 alumnos y 15 docentes de las escuelas N.º 454 Sarmiento y N.º 917 Fran Luis Beltrán, un apicultor y 36 productores agrícolas y ganaderos.

CAMINOS DE LA RURALIDAD

En el programa del gobierno provincial, se lleva invertidos más de 4.900 millones de pesos que aseguran el acceso a 113 escuelas y el derecho a la educación de más de 3.200 personas entre alumnos, docentes y no docentes.

Esos caminos permiten la salida de más de 361 millones de litros de leche cruda al año, producidas por 60 mil vacas lecheras, y favorecen a más de 1.900 productores frentistas que trabajan más de 171 mil hectáreas ganaderas y más de 96 mil agrícolas.