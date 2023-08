El fuerte motivo que detonó la separación de Kun Agüero y Sofía Calzetti

Luego de que Kun Agüero confirmara su separación de Sofía Calzetti, remarcando que no es definitiva pero que actualmente están “solos”, Juan Etchegoyen reveló el fuerte motivo que habría detonado la ruptura de la pareja.

Y subrayó que ella fue quien se cansó. ¿De qué?

“Me cuentan que la ruptura es de hace varias semanas y terminó todo mal... La decisión de separarse la tomó ella porque se cansó de no ser prioridad, al parecer Kun hace de las suyas, no lo digo por tema infidelidad porque no me consta, sino en el día a día”, sumó el comunicador en Mitre Live.

Además, Juan contó qué tipo de planteos le habría hecho Sofi al Kun antes de tomar la decisión de dar un paso al costado. “Ella le planteaba cosas que a él no le importaban, Sofía habría sentido en el último tiempo mucho egoísmo por parte de él”, informó, muy picante.

Antes de cerrar, Juan remarcó que Kun estaría más celoso que nunca, lo que incomoda y fastidia a Sofía.

“Kun en el último tiempo estaba más celoso de lo normal, planteos por cualquier cosa, era lo que ella aparentemente sufría... Sofia no quiere saber nada con volver, la ruptura es definitiva lamentablemente, ojalá se revierta pero es muy complicado que suceda una vuelta de la pareja...”.

“Kun le pidió la semana pasada arreglar las cosas y prometió un cambio de actitud pero hasta ahora ella no dio el brazo a torcer”, cerró, contundente. ¿Qué dirá él?

Fuente: Ciudad Magazine