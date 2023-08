"El objetivo de nuestro vóley es estar entre los 10 mejores del mundo", afirmó Fabián Bochatay

El presidente de la Federación Santafesina de Vóley, Fabián Bochatay, dialogó en Cadena OH! sobre la cantidad de competencias que se están desarrollando y las oportunidades que se presentan para Argentina.

"De julio a septiembre son los tres meses más cargados de competencia internacional. Mundiales de menores de base, en Hungría con Las Panteritas con cuatro chicas santafesinas, gladiadoras que estarán en la máxima categoría en poco tiempo. Son satisfacciones que nos da el gran trabajo que se hace desde los clubes. También está el mundial U19, masculino en San Juan", detalló.

Respecto a las competencias internacionales como el Sudamericano de Chile o los pre olímpicos, el entrevistado explicó que "la Selección arma un plan de trabajo y se mira toda la competencia. Se hace una distribución de jugadoras, algunas tienen compromisos fuertes con clubes europeos y no pueden quedar libres para eso, no ocurre como en el fútbol. Con estas competencias tenes que ir viendo porque no se puede tener a las jugadoras dos meses en Argentina. Hay que negociar con los clubes de origen para poder armar los planteles".

Para Bochatay el objetivo es estar dentro de los 10 mejores, "es lo más importante para Argentina. Después de ahí se hace difícil porque tiene que ver con la historia de otros países, que trabajan hace muchos años y tienen otra formación deportiva. Estamos disputando puestos del 10 al 12 en los campeonatos de mujeres y varones, el objetivo está más que cumplido, hemos hecho lo que más pudimos", remarcó en diálogo con Hugo Isaak.

Por último, destacó que en la disciplina, varones y mujeres "van juntos, tienen el mismo premio, la misma cobertura y el mismo ranking nacional. Lo digo con orgullo, siempre fue así".

Escuchar también audio completo: