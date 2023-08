La AFA presenta este martes el proyecto del Centro de Entrenamiento en Miami

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), representada por el presidente Claudio Tapia y el entrenador del seleccionado, Lionel Scaloni, presentará oficialmente este martes el proyecto de un nuevo Centro de Entrenamiento en Miami.

El evento se realizará en la localidad de Hialeah, donde la máxima autoridad del fútbol argentino tiene planes y proyectos establecidos para su expansión en el mercado norteamericano, como parte de su estrategia de expansión global.

"En este evento podremos compartir los planes y la visión para este proyecto a largo plazo de nuestra Asociación, que sigue creciendo a nivel internacional, con proyectos deportivos y comerciales", destacó Tapia en el comunicado oficial de AFA publicado por la cuenta en inglés del seleccionado argentino.

La idea principal es construir dos canchas profesionales, seis de fútbol 5, gimnasios y una oficinas para una academia.

Presentation of AFA's expansion strategy in the United States! 🇦🇷🇺🇸

𝘙𝘦𝘢𝘥 𝘮𝘰𝘳𝘦 ➡️ https://t.co/YI9GFWoc1i pic.twitter.com/YJhQJElTpT

— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) August 13, 2023