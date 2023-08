El fenómeno Milei y el apoyo de diversos sectores a la Libertad Avanza

El fenómeno Milei no deja de proyectarse en la televisión, en la calle, en lugares de trabajo o estudio. El 30 por ciento de los votos y haber sido el candidato más elegido, deja a la Libertad Avanza en una posición de ventaja respecto a los dos bloques mayoritarios de la escena política, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria.

Fernando y Axel son dos personas de diferente edad y ámbito de trabajo, que decidieron apoyar la propuesta de Milei en las PASO.

"Justamente porque soy médico lo apoyé. Hay algo muy importante a la hora de decidir hacer tratamientos, elegir qué es lo necesario para un paciente y para las diferentes enfermedades. Eso lo trasladé a la situación del país. Esta persona que llaman "loco", es docente, que para mí el que enseña es la persona más importante de una sociedad porque forma a otros. Da clases y conferencias a nivel mundial, trabajó en el Estado y empezó a decir todas sus teorías. Se enfrentó a miles de periodistas y personas, y todo lo que dijo fueron bajo evidencia empírica y con resultados positivos", apuntó Fernando, doctor del ámbito público y privado.

"Son ciencias económicas, políticas, sociales. Las exactas ya se descubrieron, las otras buscan un mayor porcentaje cercano o empírico de la realidad. Este tipo sólo planteó cuestiones concretas y empíricas".

Por su parte Axel, de tan sólo 20 años, es estudiante de periodismo y tienen un emprendimiento de venta de ropa para ganar su dinero. Afirmó que empezó a seguir a Milei desde hace siete años, cuando salió por primera vez con Alejandro Fantino.

"Tengo amigos que son liberales y para interiorizarme sobre el tema les pregunté sobre el liberalismo. Empecé a mirar muchos videos de él. Coincido con lo que dice Fernando, todo lo que explica lo dice con datos. Me gusta cuando la persona habla con datos, no con ideología. Fue el único que tenía una propuesta concreta", remarcó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Por más que uno tenga un enojo o resentimiento, las otras propuestas políticas y los otros caminos, ya cargan con evidencia de que llevan al fracaso, a la miseria, al hambre, a la desigualdad de las personas. Si me equivoco con un paciente, tengo que ir en cana. Los políticos sacan leyes, derechos y construyen edificios sin explicación alguna. Los resultados salen mal, y ellos siguen libres y millonarios. A nosotros nos suben los impuestos, los chicos están pobres", apuntó con dureza Fernando.

"De mi grupo de amigos, todos votamos a Milei. Lo que está bueno de Javier es que le sabe llegar mucho a la gente joven. Bullrich, Alberto, Massa, Cristina son parte del problema, hay que sacarlos sino no se soluciona nada", dijo por último Axel.

