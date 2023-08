Unión: el club comunicó la resolución de las inhibiciones e hizo un descargo por la situación de Ezequiel Muñoz

En las últimas horas, el club brindó dos comunicados de prensa importantes acerca de distintas situaciones que tenían en vilo al Mundo Tatengue.

Resolución de las inhibiciones

Primero, informó a todos los asociados la resolución de las inhibiciones que pesaban sobre la institución. Por un lado, levantaron el impedimento impuesto por el pedido de Plaza Colonia de Uruguay. Por otro, anunciaron que acordaron con Independiente Medellín y Atlético Nacional, quedando a la espera de la confirmación de la FIFA. Al final, aclararon que el club canceló la deuda con los tres clubes mencionados.

Aclaración sobre el caso Muñoz

El pasado lunes, Ezequiel Muñoz llegó a Santa Fe para realizarse la revisión médica y luego sellar su vínculo con el club. Sin embargo, el jugador nunca firmó el contrato y, por culpa de esta situación, surgieron distintas versiones sobre la caída del pase.

Por una parte, el defensor apuntó contra la Comisión Directiva argumentando que modificó las condiciones de contratación. En el descargo aseguró que la revisión médica fue superada con normalidad y no arrojó ningún tipo de lesión o complicación.

Por su parte, en las últimas horas el club contradijo los dichos del ex Boca Juniors. En el comunicado se aclaró que no existió ningún cambio en las condiciones contractuales y que efectivamente el informe médico no convenció al Cuerpo Técnico y a la dirigencia.