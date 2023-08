Denunciaron un hecho vandálico contra el Cementerio Israelita

Días atras se registró un hecho vandálico inédito en el cementerio Israelita de Santa Fe. En el marco de un sepelio, con la presencia de unas 30 o 35 personas, del lado de la pared norte comenzaron a caer grandes piedras desde el exterior, que por suerte no le pegaron a ninguno de los presentes aunque pasaron muy cerca.

"A posteriori hubo un intento de estas personas de entrar al cementerio. Terminó dentro de todo bien, intervino la seguridad del cementerio, no ingresaron. No se identificó a nadie, se escaparon corriendo", comentó Horacio Roitman, titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina de Santa Fe.

"Es un hecho inédito, es la primera vez que ocurre. Nunca jamás pasó, en los más de 100 años del cementerio. Si hemos tenido robos de placas o bronce, vandalismo, pero es corriente en todos los cementerios. Pero nunca hemos tenido un hecho de esta naturaleza", en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

La situación se agrava porque se trata de un lugar sagrado, donde descansan familiares y amigos.

"Se hizo denuncia a nivel policial, se pidió que se tomen medidas porque no queremos que se repita. No queremos tener temor de ir al cementerio. No puedo tildarlo de un hecho antisemitista, es un hecho vandálico, no puedo calificarlo de otra manera", dijo por último el entrevistado.

Escuchar también audio completo: