Llega "Got Talent Argentina" a Telefe

Desde el próximo lunes 21 de agosto a las 21.45 hs, Telefe presenta Got Talent Argentina, con la conducción de Lizy Tagliani.

El show de talentos más reconocido del mundo regresa a la pantalla con un jurado de grandes figuras: Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Flor Peña.

¿Quiénes son los jueces de Got Talent Argentina?

"Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Florencia Peña son los jurados de #GotTalentArgentina. Muy pronto vuelve el show de talentos más reconocido del mundo con la conducción de Lizy Tagliani. Llegó el momento de darlo todo por un sueño. ¿Estás listo?", anunciaron desde las redes sociales del canal.

Abel Pintos el artista número uno de la escena musical argentina en la actualidad, Abel lleva más de 28 años de carrera, durante la cual editó 13 álbumes: 11 de estudio y 2 registros en vivo. A lo largo de su trayectoria, el artista recibió múltiples reconocimientos a su música, transformándose en un ícono de la música popular latinoamericana.

La Joaqui, popular cantautora, compositora y rapera marplatense, una de las máximas referentes de la música urbana y del free style. Fusionando ritmos populares acompañados de una poética cruda, hoy es una de las artistas del momento en el género urbano siendo la novena artista más escuchada en Spotify argentina.

Emir Abdul, talentoso bailarín y coreógrafo uruguayo que desde muy pequeño comenzó su pasión por la música. Hoy dicta workshop de danza y baile. Tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram, 25,5millones en Tik Tok, 16 millones en Facebook y sus coreografías cuentan con más de 15 millones de visualizaciones en You Tube. Sus videos son compartidos por los más reconocidos artistas internacionales.

Florencia Peña, actriz, bailarina, cantante, conductora, una de las figuras más completas e importantes del espectáculo argentino. Flor lleva una larga trayectoria en la actuación, comenzó a los 7 años y a partir de allí realizó los más variados y reconocidos trabajos tanto en TV, teatro y Cine. Fue distinguida con los premios más importantes: Martín Fierro, ACE, Estrella de Mar, Carlos, Konex.

¿Cómo es Got Talent Argentina?

En un estudio impactante, artistas de diferentes disciplinas buscarán conquistar a los expertos en la etapa de audiciones. Solistas, dúos o grupos, sin importar la destreza y sin límite de edad, se presentarán sobre el escenario para demostrar su talento. Pero solo algunos de ellos lograrán convencer al jurado y pasar a la siguiente etapa. Más de 450 artistas fueron seleccionados en los numerosos castings realizados alrededor de todo el país y llega la hora de conocerlos.

Además, en Streams Telefe, en los canales de YouTube y Twitch de Telefe, todas las noches Lula Miranda invitará a reaccionar en vivo a todo lo que suceda en la competencia y comentará cada performance, junto a los usuarios.

Todos los programas de Got Talent Argentina estarán disponibles en exclusiva por Pluto TV, dentro de la sección On Demand de la plataforma. En coproducción con RGB Entertainment, será un big show que sorprenderá a todos, donde los grandes talentos de nuestro país se enfrentarán en busca de consagrarse y llevarse un premio millonario en Got Talent Argentina.

