Florito y Poletti participaron del Congreso Anticorrupción

La representante de Miguel Pichetto en Santa Fe junto al candidato a Intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti participaron del congreso sobre Anticorrupción organizado en conjunto entre el Club del Orden y la Asociación Civil "Río Paraná". Ambos dirigentes del frente Unidos para Cambiar Santa Fe fueron contundentes al momento de distinguir "política de políticos".

"Cómo en todos los órdenes de la vida no se puede generalizar. No todos los políticos son corruptos", señaló Florito. Y afirmó que "para luchar contra la corrupción se necesita recuperar la confianza en la política porque no tengo dudas que la política es el camino para resolver los problemas de la sociedad".

Florito admitió que el ciudadano está enojado por la corrupción en la política. "Ha perdido el respeto a las normas y también se anima a violar las leyes. Y eso es un efecto de lo que vé. <Si roban los políticos y ninguno rinde cuentas yo también puedo hacerlo>", ejemplificó al respecto la legisladora. Para Florito, una de las claves para combatir la corrupción es el rol del Poder Judicial. "Necesitamos una justicia que sea independiente", razonó.

"Eso posibilitará que se puedan investigar los delitos económicos de la política, las malversaciones, el lavado de dinero, el narcotráfico y el crimen organizado". También se refirió al rol de los organismos de control que muchas veces "miran para otro lado" sobre situaciones que constituyen evidentes irregularidades "por que tienen compromisos con los funcionarios políticos que los postularon para esa función".

Otra de las cuestiones a las que hizo mención Florito es la falta de respuesta por parte del Poder Ejecutivo a los pedidos de informes que se generan desde la Cámara de Diputados reclamando respuestas sobre presuntas irregularidades. "He realizado varios proyectos en ese sentido y la mayoría de ellos no han sido respondidos. Eso también es falta de transparencia", se quejó.

La charla también giró en relación a la protección constitucional de la que gozan los políticos y que muchas veces actúa como obstáculo para la investigación de hechos de corrupción. Al respecto Florito consideró fundamental "poner en discusión los fueros parlamentarios porque detrás de ellos, a veces, se esconden los corruptos", afirmó.

Además de Florito y Poletti, participó del panel realizado en el histórico edificio de calle San Martín 1936 sede del Club del Orden, el concejal Hugo Marcucci, de Juntos por el Cambio. Actuó de moderador el actual concejal PRO, Sebastián Mastropaolo.