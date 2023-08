Tucumán: hallaron asesinado a un joven que era buscado hace más de 10 días

Encontraron asesinado a un joven que era buscado de forma intensa desde hace más de 10 días en la localidad de Estación Aráoz en Tucumán.

El cuerpo de Lautaro Ostriz de 24 años fue encontrado sobre un barranco en un camino vecinal de la ruta provincial 302. Para los investigadores se trató de un crimen y ya hay un sospechoso detenido.

La última vez que se supo algo de Ostriz fue el pasado 10 de agosto cuando un amigo alertó a la familia de que había recibido un mensaje de él donde expresaba estar secuestrado.

"Me encontré con una mina que es una tránsfuga. Me llevan a la ciudad. Voy en una camioneta negra en la parte de atrás. Salvame, no puedo hablar", decía el mensaje.

Después de varios días sin noticias, se halló su cadáver "en un camino en cercanías de un canal": "Los familiares reconocieron parte de las vestimentas que se les exhibieron, lo que quedará supeditado a las pericias de ADN para corroborar la identidad".

Durante la pesquisa intervino arqueología forense del ECIF con todas sus divisiones, el Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima (EVAC), además de la División de Búsqueda de Personas de la policía.

El caso quedó en manos del fiscal de la Unidad Especializada de Homicidios I, Ignacio López Bustos, que dio indicios de que "no se descarta la participación de otras personas en el hecho".

Ahora resta saber que indica el resultado de autopsia que se realizará en el Centro Científico de Investigaciones Penales "René Favaloro".

Emilia Aguirre, tía del joven, explicó que pudo haber ocurrido con su sobrino:"Él se iba a encontrar con una chica a la que le prestaba dinero. Después de ese mensaje se apagó su celular y no tuvimos más novedades. Él no andaba mal con nadie, era muy tranquilo", informó Noticias Argentinas.