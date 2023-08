Luis Miguel habría sido internado de urgencia en Chile

Durante sus diez recitales en Argentina, la salud de Luis Miguel estuvo a punto de jugarle una mala pasada por lo que casi suspendió algunos shows, pero finalmente todo quedó en la nada, aunque ahora surgió un rumor que dice que fue internado en Chile.

“Aparentemente habrían internado de urgencia a Luis Miguel por una fuerte gripe. Una versión dice que se fue a hacer ver porque se sentía mal, le hicieron los estudios y lo dejaron salir”, conto Meli Vinci en Entrometidos en la tarde (Net TV).

“Pero hay otra versión que indica que Luis Miguel continúa internado y peligra la continuidad de sus shows”, agregó la panelista, mientras Carlos Monti se ponía en contacto con Cecilia Gutierrez, una periodista chilena que contó la verdad sobre la salud del cantante.

“Luis Miguel está con un delicado estado de salud. Él visitó una clínica este fin de semana. El domingo tuvo que visitar de urgencia una clínica de Santiago de Chile porque estaba con un estadio febril muy complicado. Tengo entendido que venía de Argentina un poco mal de salud”, contó la periodista.

“Durante la tarde del lunes, antes su primer recital aquí en Chile, tuvo que ser visitado por un médico en el hotel. Fue inyectado y pudo hacer su concierto, en el que tosió constantemente, se le iba la voz, y pidió muchas veces disculpas al público tomándose el pecho porque no se sentía bien”, agregó Gutierrez.

“Está con medicación. Me decían que tiene que levantarse todos los días a las 4 madrugada para poder tomar su medicación. Además, está con reposo todo el día. No ha salido del hotel. Está en compañía de Paloma y de las hijas de ella”, agregó la comunicadora, que aclaró que “Luis Miguel no está internado”.

“Acá él tuvo que acortar su show. Duró cerca de una hora y cuarenta minutos, lejos de los las dos horas y media de los shows de Argentina”, sentenció Cecilia, que reconoció que se debió al frágil estado de salud del cantante.

Fuente: Ciudad Magazine