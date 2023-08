Roberto Mancini es el nuevo entrenador de Arabia Saudita

El italiano Roberto Mancini fue oficializado como nuevo entrenador del seleccionado de Arabia Saudita, a dos semanas de su sorpresiva renuncia a la "Azzurra".

El experimentado DT firmará un contrato por cuatro años por un impactante salario de 25 millones de euros anuales, según reveló La Gazzetta dello Sport.

"Me siento encantado y honrado de haber sido seleccionado para un puesto tan prestigioso, como muestra de agradecimiento y reconocimiento por todo el trabajo realizado durante estos años", expresó Mancini en sus redes sociales junto al video que le armó la Federación Saudí para su presentación.

I am excited to announce that I am joining the Saudi Arabia Football Federation as Head Coach of the National Team. I am delighted and honored to have been selected for such prestigious role, as a sign of appreciation and recognition for all the work done during these years. pic.twitter.com/lW2pF0rVar

— Roberto Mancini (@robymancio) August 27, 2023