Rosario: El municipio cede amplio terreno para el nuevo cuartel de Bomberos Voluntarios

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, formalizó la cesión de un amplio terreno municipal ubicado en Presidente Perón y Suipacha destinado a la construcción del nuevo cuartel de los Bomberos Voluntarios de Rosario, con lo cual se dará respuesta a un sostenido anhelo de la institución. El acto quedó plasmado en la firma del respectivo convenio de comodato, que se desarrolló en la actual sede del cuerpo, de calle Rioja 2860.

"Cumplimos un mandato que tenía la ciudad, que era devolverle a nuestros bomberos voluntarios uno de sus grandes sueños, que es precisamente el sueño de tener un cuartel propio”, sostuvo el intendente durante el acto en el que se rubricó el convenio, y destacó el trabajo conjunto con el concejal Miguel Tessandori, quien impulsó la iniciativa y agardeció a su vez al jefe municipal por llevarla adelante.

"Hemos logrado identificar un terreno municipal, se lo estamos dando en un comodato superextendido, y ahora nos vamos a poner ya manos a la obra para conseguir los fondos a fin de realizar el cuartel", añadió Javkin.

El titular del Palacio de los Leones remarcó además que la instalación del futuro cuartel revitalizará ese sector de la ciudad y favorecerá al barrio "por lo que genera una actividad como la de bomberos, 24 horas activas, la circulación que genera el cuartel; es el mejor aprovechamiento que le podríamos dar a ese terreno".

Por su parte, el Jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios, Aníbal Gómez, sostuvo que "es un sueño que venimos anhelando desde hace muchos años", y resaltó: "Nuestro sueño es un cuartel de bomberos como merece la ciudad de Rosario, para los rosarinos, para toda la comunidad que ronde y que reside en nuestra ciudad".

Gómez destacó además las mejoras operativas que producirá el traslado hacia un nuevo espacio, en otro sector de la ciudad. "Tengan en cuenta que bomberos voluntarios con bomberos zapadores convivimos en el mismo predio. Esto llevará a una operatividad de descentralizar los dos cuarteles y dar una respuesta mucho más rápida, mucho más inmediata a otra zona de la ciudad, y llegar más rápido", explicó.

"Es un terreno de casi 3.000 metros cuadrados, cinco veces más grande que donde estamos actualmente. Y eso nos sirve para desarrollarnos y crecer tanto en la operatividad como en capacitación y todo lo que es equipamiento para ayudar a nuestra ciudad", aseguró Gómez.

En tanto, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Mariano Cienfuegos, recordó que la institución está cumpliendo 45 años y que "siempre estuvimos prestados en este lugar", y mencionó que "costó mucho llegar a este momento".

"Es difícil poner en palabras lo que estamos sintiendo todos, la familia bomberil, es muy difícil, porque la verdad que creo que, no me quiero quebrar, pero las lágrimas serían lo mejor para representar este momento, todavía no caemos", dijo visiblemente emocionado Cienfuegos, y afirmó: "Es un acto realmente muy importante para la ciudad".

Del acto también participaron el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, y el Comandate General Francisco Acrap, jefe provincial de la Federación de Bomberos Voluntarios, entre otras autoridades.