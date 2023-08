Tini Stoessel y André Lamoglia cada vez más cerca

Durante los últimos días las versiones de romance entre Tini Stoessel y André Lamoglia, el reconocido actor brasileño de Élite, se acrecentaron luego de que fueran vistos juntos en un boliche de Madrid. Si bien ninguno de los protagonistas se proclamó al respecto para confirmar o desmentir esta versión, ahora aparecieron más coincidencias que confirmarían el vínculo entre ambos.

Las redes sociales son un lugar donde los famosos muchas veces dejan indirectas o las utilizan para mostrar lo que están haciendo de su vida privada e interactuar con sus fanáticos. Ahora, trascendió un sorpresivo objeto que ambos compartirían y eso llevó a que los rumores de romance se acentuaran.

Si bien Tini viaja por el mundo por trabajo, uno de los lugares que más suele frecuentar a nivel profesional y personal es España. Allí está radicado su exnovio Rodrigo De Paul y también ella tiene muchas de sus amigas de toda la vida viviendo allá. Si bien hasta el momento no se le conoció nueva pareja, la versión de que la artista está cerca del actor brasileño cobra fuerza.

En las últimas horas Lamoglia subió a sus historias de Instagram un video tomando mate. Allí se lo ve cebando mientras de fondo suena “Costumbres argentinas” de Los Abuelos de la Nada. Hasta acá no hay nada raro, aunque a los minutos de ser publicada esta foto, los usuarios se dieron cuenta de que el mate es muy parecido a uno que tiene Tini Stoessel e incluso muchos sostienen de que es el mismo.

Sin embargo, es importante aclarar que el diseño del mate imperial es uno de los más comunes y populares del último tiempo, muchas personas lo utilizan y hasta es fácil de comprar por lo que no hay certezas de que efectivamente sea el de Tini, aunque sí es verdad que son muy parecidos y que actualmente tanto la artista argentina como el actor brasileño se encuentran en Madrid.

Esta versión de romance se instaló luego de que se filtraran varías fotos y vídeos de ambos en un boliche de España. En el material que circuló se la puede ver a Tini hablando muy cerca del actor. Allí están bailando y disfrutando de la noche con un vaso en la mano cada uno. Se nota por las imágenes que compartió Paparazzi que no estaban solos, sino con un grupo de amigos.

André sigue a Carola Gil y a Niki Cresnik, dos íntimas amigas de Tini.

Hasta el momento no se siguen en las redes sociales pero fuentes le confirmaron a Teleshow que ambos comparten conocidos y se frecuentan seguido cuando están en España. Una de las amigas en común que tienen Tini y André es Valentina Zenere, que trabaja con el actor en la serie y es íntima de Stoessel, se juntan y hacen planes tanto en Europa o en Argentina depende de la época de año ya que esta última está trabajando en el exterior y la cantante tiene fechas pautadas en el marco de su gira.

Si bien el brasileño y Martina no se siguen en las redes sociales, él sí tiene a dos personas que son muy amigas de la artista y no son figuras públicas. André sigue a Carola Gil y a Niki Cresnik, dos íntimas amigas de Tini. En los últimos días Martina no se mostró públicamente, pero ambas jóvenes mencionadas anteriormente que tienen perfiles públicos en las redes sociales, se mostraron en un yate con amigos donde también estaba el actor brasileño, por lo que queda claro que tienen relación. Incluso él intercambia likes y comentarios con la amiga de Martina, Carola.

Fuente: Infobae