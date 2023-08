El intendente de Rufino habló sobre el boleto gratuito de colectivo en la ciudad

El Intendente de Rufino, Natalio Lattanzi, que se referencia en Unidos para Cambiar Santa Fe, habló sobre las gestiones municipales que su gestión viene realizando. Principalmente, del transporte de colectivos que funciona de forma gratuita para los ciudadanos de esa localidad.

Consultado por Cadena Oh! sobre este tema, luego de que se conociera que en la ciudad de Santa Fe el colectivo aumentará arriba del 50%, señaló al respecto: “El problema no estaba en el transporte público, estaba en la administración pública municipal. Desde el año '83 que no había trasporte público o semipúblico. Y, nosotros, puntualmente, el leitmotiv por el cual el transporte público se puso a disposición, fue para bajar la deserción escolar. La prioridad es unir el barrio norte con el barrio sur, el este y el oeste”.

Siguientemente, agregó: “la vuelta demora, aproximadamente, 35 minutos. Es un colectivo que lo compramos usado. Compramos dos a la Municipalidad de Rosario y tienen capacidad de 35 asientos y realmente se utiliza muchísimo y la gente le ha dado un valor”.

Por otro lado, sentenció: “somos un municipio de ‘segunda categoría’, tenemos el 40% de cualquier otro municipio de las ciudades más grandes. Y, sin embargo, lo podemos hacer funcionar. El mantenimiento lo hace la Municipalidad y los vehículos, desde que los pusimos en funcionamiento, sumamos 20 mil horas de uso en los motores, cuando la vida útil es de 10, 12 mil horas, aproximadamente. En ese sentido, le puedo decir que el sistema es virtuoso. Es más, hay muchos transportes, como en la ciudad de San Miguel, en Buenos Aires, que están muy interesados de venir a Rufino para ver como funciona”.

El representante del Municipio de Rufino, además, informó: “no estamos recibiendo nada de subsidios. Nosotros teníamos una planta permanente triplicada, hace 6 años cerramos el ingreso a la planta permanente, teníamos 300 personas eventuales. Hoy no tenemos precariedad laboral, no hay trabajadores eventuales en la Municipalidad. Hicimos un plan de regulación de trabajo a 10 años y lo cumplimos en 6.”

Por último, afirmó: “si funciona en Rufino, puede funcionar en Argentina y en todo el mundo”.

Escucha la entrevista completa.