Santa Fe es la segunda provincia con mayor cantidad de femicidios en lo que va de 2023

Los números en el territorio nacional hablan de que Buenos Aires fue la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y Salta. En la bota santafesina se sumaron 31 víctimas en los primeros ocho meses de 2023 superando en más del doble de casos a Córdoba, que registró 13 femicidios y 12 fueron los registrados por Salta.

El nuevo informe detalla que 37 víctimas habían realizado la denuncia; 15 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención; y 12 pertenecían o eran ex fuerza de seguridad. Además, dos de las personas asesinadas eran víctimas de prostitución o trata; otras cinco estaban embarazadas; y 16 víctimas tenían indicio de abuso sexual.

Según la asociación, un total de 248 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre, de los cuales un 58% eran menores de edad. Entre el total de los 224 crímenes a nivel nacional en 2023 se desglosan 204 femicidios, 3 trans/travesticidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños

"Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor, ya que el 56% fueron asesinadas en su hogar", agregaron desde el organismo.

"Las estadísticas no descienden y nos muestran el espanto concentrado que nos impone no mirar para otro lado, la indiferencia de los distintos sectores no se puede aceptar mientras la sociedad observa perpleja la inacción para disminuir estos índices", observaron desde La Casa del Encuentro.

"Transitamos momentos en los que debemos elegir un futuro gobierno y vemos preocupadas la ausencia de propuestas positivas concretas para mujeres y diversidades", expresaron en el comunicado. "Necesitamos enunciamientos que den respuestas a la problemática de la violencia de género apuntando a la protección y la prevención para evitar los femicidios. Exigimos que en las plataformas de los partidos políticos y en los debates de campaña se incluya la agenda de violencia de género, con lineamientos concretos y no anuncios generales", agregaron en un comunicado.

"No se puede prevenir y dar respuestas concretas de lo que no se habla. El abordaje de esta problemática es un tema URGENTE de Derechos Humanos. No es inseguridad, ni un mero hecho policial. Luego de tantos años reclamando repuestas cuyos resultados -a la luz de los hechos- han sido insuficientes consideramos indispensable un gran debate entre los y las candidatas, donde puedan mostrar qué acciones concretas sobre esta temática llevarán a cabo en caso de acceder al gobierno. Estamos cansadas de escuchar improvisaciones y desconocimiento absoluto de esta problemática", concluyeron.